شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على لقاح أكسفورد وأسترازينكا لكورونا فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت جريدة "دايلى ميرور" البريطانية أنه تمت الموافقة على لقاح أكسفورد وأسترازينكا Oxford AstraZeneca لكورونا مع احتمال حصول الملايين على اللقاح فى غضون أسابيع، وقالت الجريدة "قد يؤدى ذلك إلى إنهاء الإغلاق بحلول فبراير، حيث تم تحديد 15 مليون شخص أكثر عرضة لخطر الموت أو الإصابة بمرض خطير من فيروس كورونا للتطعيم العاجل".

وتم تطوير اللقاح، الذى يحمل الاسم الرمزى AZD1222، فى جامعة أكسفورد بدعم من شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة AstraZeneca.

وأظهرت نتائج التجارب السريرية أنها فعالة بنسبة تصل إلى 90% فى الوقاية من كورونا، وهى مطابقة تقريبًا للحماية التى توفرها شركة Pfizer / BioNTech وModerna المنافسة.

وقال وزير الصحة مات هانكوك لشبكة سكاى نيوز الأمريكية إن الإعلان يعنى أن طرح اللقاح سيتسارع الآن.

وأكد تحليل مستقل نُشر في The Lancet أيضًا أن لقاح Oxford / AstraZeneca آمن وفعال بعد النظر فى بيانات المرحلة 3 من تجربة اللقاح، حيث كان يُنظر إليه فى السابق على أنه المرشح الأوفر حظًا فى سباق لقاحات كورونا، فقد تفوقت شركة الأدوية الأمريكية Pfizer على الفريق البريطانى بمعدل نجاح 95%، مع طرح هذا اللقاح بالفعل فى المملكة المتحدة.

وقال وزير الصحة فى الظل جوناثان أشوورث إن الوزراء "يجب أن يحركوا السماء والأرض" لضمان سير الأمور كما هو مخطط لها.

ويمكن أن يحصل الملايين أسبوعيًا على اللقاح بدءًا من الأسبوع المقبل لأنه من الأسهل توزيعه عن الموجود حاليًا.

وقالت شركة AstraZeneca نعتقد أننا توصلنا إلى الصيغة الفائزة وهى جرعتان.

وقال وزير الصحة جوناثان أشوورث: "مع انتشار الفيروس بسرعة أكبر بفضل السلالة الجديدة، أصبح التطعيم الآن شديد الإلحاح يتم طرحه في أسرع وقت ممكن.

وأضاف "هذا سباق مع الزمن ويجب على الوزراء أن يحركوا السماء والأرض للحصول على الجرعات اللازمة للبقاء فى أمان".