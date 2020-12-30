إنفوجراف.. أداء إماراتي استثنائي في التعامل مع كورونا خلال 2020‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت الإمارات نموذجاً مشرفاً في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، تكاتفت خلاله جهود مختلف مؤسسات الدولة منذ بداية رصد الجائحة وحتى الآن.

يأتي ذلك لتوفر أفضل مستويات الرعاية الصحية لكافة فئات المجتمع، في الوقت الذي انطلقت فيه فرق البحث العلمي في السعي لتطوير أحدث الأساليب العلاجية والمشاركة في الجهد العالمي المكثف بغية إيجاد لقاحات فعالة.



وامتد دور الإمارات خلال هذه الأزمة العالمية خارج حدودها الجغرافية، لتسهم قدر استطاعتها في دعم العديد من الدول وتعزيز قدرتها على تجاوز تداعيات الجائحة، وما خلفته من تحديات وحرصت دولة الإمارات على تقديم المساعدة لأكثر من 70 دولة حول العالم، وأكثر من مليون شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وخلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي عقدتها حكومة الإمارات لعرض مستجدات الوضع الصحي في دولة الإمارات وإبراز الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الوباء، الثلاثاء، استعرض الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، مجموعة من الإحصائيات والأرقام التي تعكس الوضع الصحي خلال الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر الجاري.

كما ألقى الضوء على مجمل الجهود الإماراتية لمجابهة الجائحة على المستويين المحلي والعالمي خلال عام 2020.

الإنفوجراف التالي يرصد أبرز ما حققته الإمارات من أداء استثنائي في التعامل مع كورونا محليا وعالميا خلال 2020‎:



