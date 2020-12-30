سينوفارم تعلن أن لقاحها ضد كورونا فعال بنسبة 79 %

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

قال معهد بكين المتخصص في البيولوجيا ، الأربعاء، أن لقاح كورونا الذي طورته شركة “سينوفارم” فعال بنسبة 79.34٪

أعلنت مختبرات سينوفارم الصينية، أن أحد لقاحاتها ضد كوفيد- 19 فعال بنسبة 79 في المئة، وهو رقم أقل من تلك التي أعلنتها منافستاها الأمريكيتان فايزر وموديرنا.

وسينوفارم هي أول شركة صينية تعلن أرقاما تتعلق بفاعلية لقاح يجري إعداده، ومع ذلك بدأت السلطات الصينية في تطعيم أكثر من مليون شخص بمنتجات لم تصادق عليها رسميا بعد.

وقالت الشركة في بيان، إن اللقاح الذي تعده مختبرات ”سي ان بي جي“ في بكين فعال بنسبة 79,43 في المئة.

وهذه النسبة أقل من تلك التي تحدثت عنها فايزر بيونتيك للقاحها (95 في المئة) وموديرنا (94,1 في المئة).

من جهتها، قالت الشركة البريطانية أسترازينيكا شريكة جامعة أكسفورد، إن فاعلية لقاحها تبلغ سبعين في المئة لكن يمكن أن تصل إلى مئة في المئة بجرعتين.

وخصصت الصين لمّا ظهر فيروس كورونا المستجد قبل عام، موارد هائلة لتطوير لقاحات وعدت بجعلها ”سلعة عامة عالمية“.

واضطرت الدولة التي أوقفت انتشار الوباء عمليا على أراضيها، إلى إجراء اختبارات سريرية في بلدان أجنبية حيث لا يزال الفيروس ينتشر بقوة.

وهناك خمسة لقاحات صينية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

ولم تحدد سينوفارم ما إذا كانت التجارب اكتملت لهذا اللقاح الأول.

وقالت المجموعة، إنها تقدمت بطلب للموافقة على هذا اللقاح الأول لدى السلطات الصينية.