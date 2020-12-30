بريطانيا ترخص استخدام لقاح أكسفورد ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعطت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد طورته شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وتنوي السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة: "وافقت الحكومة، الأربعاء، على توصية وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية السماح باستخدام لقاح جامعة أكسفورد/أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد".

وقال وزير الصحة البريطاني، الأربعاء: "اللقاح هو طريقنا للخروج من أزمة جائحة كورونا، وواثقون من قدرتنا على الخروج من جائحة كورونا بحلول فصل الربيع".

كانت شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" أعلنت أن لقاحها التجريبي ضد "كوفيد-19" يثير استجابة مناعية مشجعة لدى الشباب البالغين وكبار السن.

وقال متحدث باسم أسترازينيكا يعمل على اللقاح مع جامعة أكسفورد: "من المشجع أن نرى استجابات مناعية مماثلة بين كبار السن والشباب البالغين"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وقالت المجموعة إن "النتائج تدعم الأدلة على سلامة اللقاح والاستجابة المناعية له".