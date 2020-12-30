شكرا لقرائتكم خبر عن دواء للسكر قد يتسبب فى حدوث مضاعفات نادرة لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة حديثة من أن مرضى كورونا الذين يتلقون فئة معينة من أدوية خفض الجلوكوز تسمى SGLT2i قد يكونون في خطر متزايد لحالة قاتلة، عندما يصابون بعدوى فيروس كورونا الجديد.ويعد مرض السكري أحد عوامل الخطر المعروفة للمرض والوفيات المرتبطة بـ فيروس كورونا، ففي مرضى السكري ، يمكن أن تحدث مضاعفات نادرة ولكنها خطيرة، مثل الحالة المميتة للحماض الكيتوني السكري (DKA).

وفقًا للباحثين من مستشفى بريجهام في الولايات المتحدة، يمكن أن تنشأ الحالة المعروفة باسم الحماض الكيتوني السكري (DKA) عندما يمنع المرض الخلايا من تلقي ما يكفي من الجلوكوز لتغذية عملها.



دواء للسكر فى يتسبب فى مضاعفات نادرة لكورونا

حذرت الدراسة الحالية ، التي نُشرت في مجلة The American Association of Clinical Endocrinologists Clinical Case Reports، من أن مرضى كورونا الذين يتلقون أدوية SGLT2i قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بمجموعة فرعية من المضاعفات.

وأوضح الباحثون أن المضاعفات تحدث عندما تفشل خلايا الجسم في امتصاص ما يكفي من الجلوكوز والتعويض عن طريق التمثيل الغذائي للدهون بدلاً من ذلك ، مما يؤدي إلى تراكم الأحماض التي تسمى الكيتونات.

وقالوا إن حالة الحماض الكيتوني السكري تتميز بانخفاض مستويات السكر في الدم ، مضيفين أن تشخيصه أكثر صعوبة.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في وقت سابق من أن خطر المضاعفات قد يزداد للأفراد الذين يستخدمون أدوية SGLT2i ، والتي تعمل عن طريق إطلاق الجلوكوز الزائد في البول.

في الدراسة الحالية، درس العلماء 5 حالات غير عادية لـ مرضى السكر الذين يعانون من الحماض الكيتوني السكري، تم إحضارها إلى خدمات مرضى السكري الداخليين في غضون شهرين في ذروة الوباء في بوسطن.

ووجدوا أن الحالات الخمس تمثل ارتفاعًا ملحوظًا في حدوث الحماض الكيتوني السكري مقارنةً بالعامين الماضيين ، ووفقًا للباحثين ، لوحظت جميع الحالات الخمس الأخيرة في مرضى كورونا، الذين كانوا يأخذون دواء السكر SGLT2i – أن 3 مرضى خرجوا إلى مرافق إعادة التأهيل ، وخرج واحد إلى المنزل ، وواحد ، رجل يبلغ من العمر 52 عامًا مصابًا بالحادة متلازمة الضائقة التنفسية ، قد توفى.

يعتقد الباحثون أن Covid-19 قد يؤدي بشكل خاص إلى تفاقم مخاطر الحماض الكيتوني السكري، ولكن تم الافتراض هذا من خلال نماذج أخرى أن الفيروس قد يدمر بشكل تفضيلي الخلايا المنتجة للأنسولين".

على الرغم من أن النتائج قائمة على الملاحظة، وليست نتائج تجربة سريرية ، فإن العلماء يشجعون المرضى والأطباء على وقف استخدام SGLT2i في حالة المرض.

ولكن في الوقت نفسه حث الباحثين أنه يجب على المرضى الاستمرار في مراقبة نسبة السكر في الدم، وإذا استمر المرض لفترة طويلة أو إذا كان مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا، فيمكنهم التحدث إلى طبيبهم حول أشكال العلاج الأخرى".