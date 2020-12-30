شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريدين معرفته عن متلازمة الحيض وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المتلازمة السابقة للحيض من الحالات المرضية التي تصاب بها العديد من النساء، وينتج عنها أعراض مرضية معينة والتي تختلف بين شدتها في التغيرات الجسدية والنفسية التي تطرأ على المرأة، ونستعرض خلال السطور التالية ابرز المعلومات حولها وكيفية العلاج منها، طبقا لتقرير نشر في موقع blod sky .

س: ماذا تعنى المتلازمة السابقة للحيض؟

هي حالة مرضية شائعة لدى العديد من النساء، اللاتى يعانين خلالها من التقلبات المزاجية، وألم عند لمس الثديين، واشتهاء الطعام، والإرهاق، والاكتئاب.

س: ماهى أعراض المتلازمة السابقة للحيض؟

من أبرز الأعراض الشعور بالقلق والاكتئاب ونوبات البكاء المتكررة، فضلا عن تغيرات في الشهية والرغبة في الطعام، والشعور بالأرق وضعف التركيز والتغير بالشهوة الجنسية.

س: ماذا يحدث لجسمك خلال اصابتك بمتلازمة الحيض؟

تشعر المرأة بألم بالمفاصل والعضلات والشعور بالصداع وزيادة الوزن لاحتباس السوائل داخلها وانتفاخ البطن وانتشار حب الشباب والشعور بالإمساك.

س: لماذا تصاب بعض النساء بها؟

يرجع أسباب الإصابة بها نتيجة تغيرات هرمونية تطرأ على المرأة والتي تختفى عند حدوث الحمل، فضلا عن بعض التغيرات الكيمائية التي تحدث بالمخ، والتي تؤدى الى حدوث تقلبات في مستوى السيروتونين والتي تلعب دورًا هاما في تحسين المزاج، والشعور بالإرهاق والرغبة في تناول الطعام واضطرابات النوم.

س: كيف يمكن العلاج من متلازمة الحيض؟

يمكن مقاومة أعراضها من خلال ممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء وتناول الفيتامينات التي قد تخفف من تلك الأعراض، وقد يلجأ الطبيب الى وصف بعض الأدوية كمضادات الاكتئاب وفقا للحالة المرضية.