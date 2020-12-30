شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على «الحليب الذهبي» وفوائد تناوله يومياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - د ب أ :

نصحت مجلة “فرويندين” الألمانية بشرب الحليب الذهبي كل يوم، المشروب الذي يعتمد في الأساس على الكركم مع اللبن.

وعددت المجلة الألمانية مزايا هذا المشروب الذهبي الذي يتكون من الكركم، واللبن، والزنجبيل، وزيت جوز الهند، والعسل، وجوزة الطيب، والفلفل، والقرفة.

علاج آلام المفاصل والالتهابات

للعديد من التوابل في المشروب خصائص مضادة للالتهابات أو مضادة للأكسدة، ويعتبر الكركم من أهم المكونات المفيدة في الحليب الذهبي، حيث تساعد التوابل الصفراء في علاج آلام المفاصل، والالتهابات، ومشاكل الكبد، ومشاكل الجهاز التنفسي.

السرطان وأمراض القلب

مزيج الكركم مع القرفة والزنجبيل، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويكافح السرطان، أو يقي منه، كما يخفض الحليب الذهبي مستويات السكر في الدم، ولذلك فإنه يساعد في علاج مرضى السكري.

إنقاص الوزن

يمكن أن يساهم الحليب الذهبي في إنقاص الوزن، علاوة على تحسين هضم الدهون، وتقوية العظام وحماية البشرة.