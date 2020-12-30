"سينوفارم" الصينية تعلن نسبة فاعلية لقاحها ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مختبرات شركة "سينوفارم" الصينية، الأربعاء، أن أحد لقاحاتها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فعال بنسبة 79 بالمئة.

و"سينوفارم" هي أول شركة صينية تعلن أرقاما تتعلق بفاعلية لقاح يجري إعداده. وبدأت السلطات الصينية بالفعل في تطعيم أكثر من مليون شخص بمنتجات لم تصادق عليها رسميا بعد.



وقالت الشركة، في بيان، إن اللقاح الذي تعده مختبرات "سي إن بي جي" في بكين فعال بنسبة 79,43 بالمئة.

وهذه النسبة أقل من تلك التي تحدثت عنها فايزر/باينتيك للقاحها (95 بالمئة) وموديرنا (94,1 بالمئة).

من جهتها، قالت الشركة البريطانية أسترازينيكا شريكة جامعة أكسفورد إن فاعلية لقاحها تبلغ 70 بالمئة، لكن يمكن أن يصل إلى 100 بالمئة بجرعتين.

وخصصت الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد قبل عام موارد هائلة لتطوير لقاحات وعدت بجعلها "سلعة عامة عالمية".

واضطرت الدولة التي أوقفت انتشار الوباء عمليا على أراضيها، إلى إجراء اختبارات سريرية في بلدان أجنبية حيث لا يزال الفيروس ينتشر بقوة.

وهناك 5 لقاحات صينية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

ولم تحدد "سينوفارم" ما إذا كانت التجارب اكتملت لهذا اللقاح الأول. وقالت المجموعة إنها تقدمت بطلب للموافقة على هذا اللقاح الأول لدى السلطات الصينية.