الزبيب الأسود.. فوائد مميزة لصحة أفضل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمكنك تناول الزبيب الأسود الغني بكافة العناصر الغذائية الضرورية للصحة والوقاية من الأمراض والحصول على صحة جيدة.

الزبيب الأسود من الفواكه المجففة التي تنتج عن تجفيف العنب، ويحتوي على كمية هائلة من العناصر الغذائية ومنها الكالسيوم والبوتاسيوم المفيدة للصحة وللبشرة، تعرفوا معنا على أهم فوائد الزبيب الأسود والزبيب الأصفر أيضا.





فوائد الزبيب الأسود للصحة

فوائد الزبيب لفقر الدم

احتوائه على كمية كبيرة من الحديد وفيتامين سي يساعد على امتصاص الحديد بالجسم مما يجعله جيد للوقاية من فقر الدم والمساعدة على علاجه، فضلا على أنه يزيد من خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين.

فوائد الزبيب لضغط الدم المرتفع

لديه القدرة على الحد من ارتفاع ضغط الدم، حيث أشارت العديد من الدراسات والأبحاث أن استهلاك الزبيب الأسود يساعد على علاج ضغط الدم المرتفع، وهذا لأنه يحتوي على البوتاسيوم المهم لانضباط الضغط، مما يحمي القلب من التعرض إلى الأمراض والنوبات التي من الممكن أن يتعرض إليها.

فوائد الزبيب للذاكرة

الزبيب الأسود غني بالكثير من العناصرالمعدنية وفيتامين ب ومضادات الاكسدة التي تساعد على تقوية الجهاز العصبي وتحفيز الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز، فضلا على أنه يقي من مرض الزهايمر لكبار السن.





فوائد الزبيب للحامل

يساعد الزبيب الأسود على الوقاية من بعض الأمراض التي تصيب المرأة الحامل خاصة خلال الثلاثة شهور الأولى، ومنها الدوخة والغثيان فضلا على أنه يمد الجسم بالفركتوز والجلوكوز والذي يساعد على الحصول على الطاقة اللازمة أثناء فترة الحمل، مما يساعد على إفادة الجنين وتقوية جهازه العصبي أثناء التكوين، وأيضا يساعد على التقليل من الإمساك التي تتعرض إليه الحامل.

فوائد الزبيب لمرضى السكري

يمكنك لمرضى السكري تناول الزبيب حيث أنه يساعد على التقليل من معدل استجابة الأنسولين بعد تناول الطعام، حيث أنه يساعد على تنظيم امتصاص السكر بالدم مما يقي من مضاعفات مرض السكري، ويجب تناوله بعد استشارة الطبيب.

فوائد الزبيب للبشرة

يحتوي الزبيب على المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد على الوقاية من شيخوخة البشرة وظهور التجاعيد والعلامات الدقيقة.

يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة التخلص من الشوائب والسموم التي توجد على البشرة والتي تتسبب في حدوث الكثير من المشكلات.

يحمي خلايا البشرة من التلف والضرر الناتج عن تعرضها إلى العوامل البيئية المختلفة مثل أشعة الشمس، وهذا بفضل الفينولات التي تعد من مضادات الأكسدة، والتي تحمي من التعرض إلى الجذور الحرة.

الوقاية من التعرض إلى الإصابة بسرطان الجلد.

له دور في ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها، وهذا لأن الزبيب يحتوي على فيتامين A وفيتامين E.





فوائد عصير الزبيب الأسود

الوقاية من التعرض إلى الأمراض السرطانية لأنه غني بمضادات الأكسدة.

دعم مناعة الجسم حيث أثبتت دراسة أقيمت في جامعة فلوريدا أن تناول عصير الزبيب الأسود يتسبب في ارتفاع معدل إنتاج بعض الخلايا المناعية بالجسم.

تناول عصير الزبيب يقلل من تكون الجلطات والتخثرات الدموية.

يساعد الجسم في الحصول على الطاقة اللازمة، حيث أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات.

تنظيم معدل ضغط الدم مما يقي من ارتفاعه من الجلطات القلبية وتصلب الشرايين.

فوائد الزبيب الأصفر