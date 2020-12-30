كورونا حول العالم.. السلالة المتحورة تضرب أمريكا ومصر تسجل 1333 إصابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 82 مليونا و327 ألفا و498 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و796 ألفا و545 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 58 مليونا و338 ألفا و900 حالة، الأربعاء.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

أول إصابة بكورونا المتحور في كولورادو

أعلن حاكم ولاية كولورادو تسجيل حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا، وذلك في أول إصابة معروفة بالسلالة شديدة العدوى في أمريكا.

وقال جاريد بوليس على "تويتر" "اكتشفنا اليوم في كولورادو أول إصابة بسلالة بي.1.1.7 من (كوفيد-19)، وهي السلالة نفسها المكتشفة في بريطانيا".

وكشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 334 ألفا و29 في المجمل، وذلك بزيادة 1783 حالة عن الإحصاء السابق.





وأضافت، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 19 مليونا و232 ألفا و843 حالة، بزيادة 176974 حالة جديدة.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

ومؤخرا، كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، رصد سلالة جديدة سريعة من فيروس كورونا.

وأوضح هانكوك أمام مجلس العموم، إنه بفضل قدرات بريطانيا في مجال الجينات، تم رصد هذه السلالة التي قال إنها تتزايد بسرعة، حسب صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وأضاف أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن هذه السلالة تنتشر بشكل أسرع من السلالات السابقة.

وقال: " حددنا حاليًا أكثر من 1000 حالة إصابة بهذه السلالة معظمها في جنوب إنجلترا على الرغم من تحديد الحالات في ما يقرب من 60 منطقة مختلفة "..موضحا "الأعداد تتزايد بسرعة".

وجاءت تصريحات هانكون في الوقت الذي انتقلت فيه لندن إلى المستوى الثالث من الإغلاق اعتبارًا من، الأربعاء، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

أعلنت شركتا الأدوية الأمريكية فايزر والألمانية بيونتك، مساء الثلاثاء، اعتزامهما توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل.

جاء هذا الإعلان نتيجة قرار المفوضية الأوروبية تفعيل بند حق شراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح كجزء من العقد السابق لشراء كمية من لقاح فايزر/بيونتيك ليصل إجمالي الكمية المتعاقد عليها إلى 300 مليون جرعة.





كانت المفوضية الأوروبية وافقت في الأسبوع الماضي على تداول لقاح فايزر/بيونتيك المعروف أيضا باسم "بي.إن.تي 162بي2" للوقاية من فيروس كورونا للأشخاص الذين لا يقل عمرهم عن 16 عاما.

وأعلنت فايزر وبيونتيك في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي توصلهما إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية لتوريد 200 مليون جرعة من اللقاح لدول الاتحاد الأوروبي مع إمكانية توريد 100 مليون جرعة إضافية بناء على رغبة المفوضية.

وكانت الشركتان قد أعلنتا في وقت سابق قدرتهما على توفير ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح لمختلف دول العالم بنهاية 2021.

فرنسا تخطط لتشديد حظر التجوال المسائي

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن فرنسا تعتزم تشديد حظر التجوال المسائي في المناطق التي ترتفع فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويسري في جميع أنحاء البلاد حظر تجوال من الساعة 8 مساء حتى الساعة 6 صباحا. ولا يتم السماح للأشخاص بمغادرة مكان إقامتهم إلا لسبب وجيه، مثل الانتقال إلى العمل أو المواعيد الطبية، ويحظر التنزه والتسوق وممارسة الرياضة.





وأوضح فيران أنه في بداية كانون الثاني/ يناير، سيتقدم حظر التجول إلى الساعة 6 مساء في المناطق الأكثر تضررا.

وأضاف: "لقد كنا في الذروة لمدة 3 أسابيع، حيث تم تسجيل حوالي 15 ألف إصابة جديدة كل يوم".

وأشار إلى وجود اختلافات إقليمية كبيرة في البلاد، فشرق البلاد، على سبيل المثال، أكثر تأثرا من غربها.

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة

أعلنت مصر ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 1333 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و54 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الثلاثاء ارتفع إلى 135233 من بينهم 7520 وفاة.





وأضافت الوزارة أن 604 متعافين من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 111040 حالة.