شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ممنوعة على مرضى الربو.. تزيد حدة المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الربو مرض رئوي مزمن يصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يمكن أن تساهم عدة عوامل في الإصابة بالربو لدى الأشخاص، والوراثة والحساسية سببان شائعان لهذه الحالة في كل من البالغين والأطفال، ويمكن أن يكون التعامل مع الربو أمرًا شاقًا، فلا يقتصر علاج الربو على العناية الطبية فقط، بل هناك طرق يمكن للمرء أن يختارها في المنزل لإبقاء الوضع تحت السيطرة يعد اتباع نظام غذائي متوازن ، ومع ذلك ، في حين أن هناك أطعمة تعزز صحة الجهاز التنفسي ، فإن بعض الأطعمة يمكن أن تسبب غير ذلك.

الأطعمة التي يمكن أن تسبب الربو وتزيد أزمته

تعتمد غالبية الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض الربو بشكل كبير على رد الفعل التحسسي الذي يمكن أن يسببه لدى الناس، وإليك بعض الأطعمة التي يجب عليك الابتعاد عنها إذا كنت تعاني من الربو:

الملح: يمكن أن تسبب هذه التوابل التهاب الحلق، ويمكن أن يؤدي الالتهاب من أي نوع إلى عدم ارتياح في الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الربو ويُنصح باستهلاك الملح باعتدال لتجنب حدوث أي موقف مماثل.

الفول السوداني: تعتبر حساسية الفول السوداني من أكثر أنواع الحساسية شيوعًا التي يعاني منها الناس في جميع أنحاء العالم، على الرغم من وجود أنواع أخرى من المكسرات يمكن أن يكون الأشخاص مصابين بالحساسية تجاهها ، إلا أنه يوصى بمراعاة الطعام الذي يتم تناوله قبل تناول أي شيء ، تأكد من أنك على دراية بالمكونات التي دخلت في تحضيرها.

الحليب: يمكن للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز والربو أن يجدوا الحليب من الأطعمة المزعجة يمكن أن يؤدي استهلاك نفس الشيء إلى ظهور أعراض مثل السعال والصفير عند بعض الناس.

المحار: يعاني الكثير من الناس من حساسية تجاه المحار لذلك ، ولكي تكون في الجانب الأكثر أمانًا ، امتنع عن تناوله لأنه يمكن أن يؤدي إلى رد فعل تحسسي تشمل بعض الأنواع الشائعة من المحار الجمبري وسرطان البحر وسرطان البحر.