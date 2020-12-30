شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لتجنب حب الشباب فى موسم الشتاء.. منها ترطيب بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للشتاء تأثير مختلف على أنواع البشرة المختلفة وتبرز المشكلة الأكثر شيوعًا التي يواجهها الناس، عندما يكون نوع بشرتهم جافًا، هذا يجعل حالات الجلد مثل حب الشباب والتشقق والتقشر تزداد سوءاً مع تغير الموسم، ومن الضروري تعديل روتين العناية بالبشرة لتلبية متطلبات الشتاء، لذلك هناك 5 نصائح لتجنب انسداد المسام وحب الشباب في الشتاء، وفقا لموقع timesnownews.

5 نصائح لتجنب انسداد المسام وحب الشباب في الشتاء

الحفاظ على رطوبة الجسم

يعتبر جفاف الجلد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي تؤدي إلى ظهور البثور لذلك، من الضروري للغاية شرب كمية كافية من الماء حتى يبقى الجسم رطبا طوال اليوم.

ترطيب بشرتك

من الضروري أن تحرص على ترطيب البشرة مع اختيار مرطب يناسب نوع بشرتك ومع ذلك، من الضروري أيضًا عدم المبالغة في استخدام المرطب لأنه يمكن أن يجعل البشرة دهنية وتتسبب في النهاية في ظهور البثور.

الحصول على هواء نقي

تمامًا مثل النباتات، من المهم ترك الجلد يتنفس، قد يجعل الشتاء من الصعب الخروج بسبب الطقس البارد، ومع ذلك، يجب علينا الحصول على الهواء النقي لإنعاش البشرة.



هواء نقى

زيت بذور الكتان

هناك العديد من الفوائد التي يقدمها زيت بذور الكتان بصرف النظر عن الفوائد الصحية، يمكن لزيت بذور الكتان أن يفعل العجائب للبشرة، له القدرة على ترطيب البشرة وتعزيز نسيجها عن طريق جعلها ناعمة وتقليل جفاف وتهيج الجلد.



زيت بذور الكتان

التقشير المفرط للجلد

يمكن أن يؤدي التقشير المفرط للجلد إلى مزيد من الجفاف علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب طفح جلدي وتهيج في الجلد.