شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تمدد الأوعية الدموية؟ أعراضه وأسبابه والتشخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمدد الأوعية الدموية هو خروج من وعاء دموي معيب أو مريض، ويمكن أن توجد في أي جزء من الجسم ، بما في ذلك الدماغ، ويمكن أن يكون تمدد الأوعية الدموية خلقيًا (منذ الولادة) ، بسبب ارتفاع ضغط الدم ، أو ما بعد الصدمة ، أو ما بعد العدوى.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإن تمدد الأوعية الدموية يشبه البالون الناتج عن ضعف جدار الأوعية الدموية، وعادة ، يكون جدار الشريان لينًا في هذا الموقع منذ الولادة ويزداد حجم الغرز مع تقدم العمر، وقد يؤدي نزيف الدماغ الناجم عن تمزق تمدد الأوعية الدموية إلى صداع حاد مفاجئ مصحوب بفقدان الوعي أو القيء أو النوبات أو ضعف الأطراف.





نزيف مفاجئ من أي جزء من الجسم.

ازدواج الرؤية أو تغيرات أخرى في الرؤية.

الشعور بألم شديد في الأعصاب.

ألم فوق أو تحت العين.

الدوخة والدوار.

زيادة ضربات القلب.

أعراض تمدد الأوعية الدمويةما هي أسباب تمدد الأوعية الدموية؟

السبب الدقيق لهذا المرض غير معروف بعد ، ولكن هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض مثل:

قد تضعف جدران الشرايين بسبب خلل في الأنسجة الشريانية، مما قد يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية.

يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى الضغط على الأعصاب، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض تمدد الأوعية الدموية.

الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المتعدد الكيسات قد يكونون أيضًا عرضة لخطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية.

يمكن أن تتمزق الأوردة أيضًا بسبب تخثر الدم.

تاريخ العائلة.

ما هو تشخيص تمدد الأوعية الدموية؟

يمكن تشخيص تمدد الأوعية الدموية عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي وتصوير الأوعية، و يمكن رؤية تمدد الأوعية الدموية العملاقة في الأشعة المقطعية. يتكون تصوير الأوعية الدموية من ثلاثة أنواع: التصوير بالرنين المغناطيسي، وتصوير الأوعية بالأشعة المقطعية ، و DSA (تصوير الأوعية بالطرح الرقمي).

من هو المعرض لخطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية؟

يزداد خطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية في المرضى الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية بالكولاجين ومرضى ارتفاع ضغط الدم المزمن، وقد تؤدي عدوى الدماغ وإصابة الدماغ المخترقة أيضًا إلى زيادة المخاطر.

يرتبط خطر التمزق بضغط الدم ، ويمكن أن تؤدي أي زيادة مفاجئة في ضغط الدم إلى تمزق جدار تمدد الأوعية الدموية الضعيف والتسبب في حدوث نزيف.

يمكن أن تحدث تمدد الأوعية الدموية في أي عمر. لكن يتم تقاسمها بين سن 30 و 60 (بين النساء أكثر من الرجال).

كيف يمكن منع تمدد الأوعية الدموية ؟

لا يمكن منع تكون تمدد الأوعية الدموية داخل الدماغ، ويمكن منع تمزقه عن طريق الحفاظ على السيطرة المعقولة على ضغط الدم.، ويُلاحظ تمدد الأوعية الدموية في المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المزمن غير المنضبط، والذي يمكن الوقاية منه عن طريق التحكم الصارم في ضغط الدم.

يمكن أيضًا أن يتسبب مرض السكري غير المنضبط في إتلاف الجدار و الأوعية الدموية، ويعد تمدد الأوعية الدموية المتمزق مميت في حوالي 50 % من الحالات، ومن بين الناجين ، يعاني حوالي 66 % من عجز عصبي دائم، وعادة يموت الأشخاص المصابون بتمدد الأوعية الدموية المتمزق (حوالي 15 %) قبل الوصول إلى المستشفى.

تحدث معظم الوفيات بسبب إصابات الدماغ الهائلة والسريعة، ويعد أفضل شيء لمنع تمدد الأوعية الدموية في المستقبل هو الاهتمام بصحتك العامة. تشمل التدابير التي يمكنك اتخاذها ما يلي: الحد من الكافيين ، واتباع نظام غذائي صحي ، وممارسة الرياضة بانتظام ، والإقلاع عن التدخين ، وتجنب الأدوية المنشطة، إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بسكتة قلبية أو أمراض القلب ، فقم بإجراء تغييرات في نمط حياتك لتحسين صحتك.