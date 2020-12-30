شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد القهوة لصحة الجسم والآثار الجانبية عند الإفراط فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، وللقهوة فوائد صحية عديدة، ولكن الإفراط في تناولها يسبب مشاكل صحية، في هذا التقرير جمعنا أبرز فوائد القهوة والآثار الجانبية عند الافراط في تناولها، وفقا لموقع thehealthsite.



القهوة

الآثار الجانبية للكافيين

- الكثير من الكافيين في جسمك يعطيك دفعة من الطاقة ولكن عندما يبدأ ذلك في التلاشي، تشعر بالقلق والتوتر، والذي قد يؤدي إلى نوبات الهلع.

- شرب الكثير من القهوة يمكن أن يقطع أنماط نومك مما قد يؤدي إلى مشاكل النوم مثل الأرق.



القهوة

- يمكن أن يؤدي الكافيين إلى نمو البكتيريا في الفم، والتي يمكن أن تسبب تسوس المينا، كما سيؤدي إلى رائحة الفم الكريهة وتلطخ الأسنان.

- لها تأثير محفز على الجهاز العصبي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- تشير الدراسات أيضًا إلى أن تناول كميات كبيرة من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك مرض الجزر المعدي المريئي.

فوائد الكافيين

- يمكن لشرب القهوة أن يجعلك تشعر بالنشاط ويجعلك ذكيًا عن طريق منع ناقل عصبي مثبط في عقلك يسبب تأثيرًا منبهًا.

- أظهرت الدراسات أن الكافيين يمكن أن يساعدك إذا كنت تحاول إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي لديك.



القهوة

- يمكن أن يزيد الكافيين أيضًا من استجابة الأدرينالين ويحسن الأداء البدني.

- اقترحت بعض الدراسات أيضًا أن الكافيين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

- شرب القهوة بكمية محدودة قد يحمي الكبد من أمراض مثل تليف الكبد.