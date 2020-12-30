شكرا لقرائتكم خبر عن الموز خيارك الصحى والأفضل لفقدان الوزن.. اعرف أهم الفوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات من أفضل الطرق لتحسين صحتك، ويمكن أن يكون لتناول الموز العديد من الفوائد الصحية، سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو تحسين صحة القلب، ولإنقاص الوزن ، من المهم التحدث مع طبيبك حول وضع خطة خسارة وزن آمنة وفعالة تناسب احتياجاتك الصحية الفردية بالإضافة إلى تناول الطعام بشكل صحيح، يجب أيضًا ممارسة المزيد من التمارين والنوم بشكل كافٍ ، لكن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الموز يمكن أن يكون بداية جيدة لخطة صحية لفقدان الوزن لعدة أسباب وفقا لتقرير لموقع insider.

تحتوي الموزة المتوسطة على 110 سعرات حرارية ، والموز يوفر مواد كيميائية نباتية ومجموعة من الفيتامينات يمكن أن تجعله إضافة قوية لخطة صحية لفقدان الوزن، يمكن أن يساعدك المحتوى العالي من الألياف في الموز على الشعور بالشبع لفترة أطول.

فوائد الموز لفقدان الوزن

يعتبر الموز مصدرًا رائعًا للعديد من العناصر الغذائية الرئيسية مثل الألياف والبوتاسيوم وفيتامين B6 وفيتامين C والمغنيسيوم والمنجنيز

فوائد صحية للألياف وكيفية إضافة المزيد إلى نظامك الغذائي

الألياف الموجودة في الموز هي جزء أساسي من فائدتها لفقدان الوزن تمثل الألياف الموجودة في الموز 12٪ من القيمة اليومية الموصى بها ، مما يساهم بشكل مباشر في إنقاص الوزن.في الواقع ، قد يقلل تناول نسبة عالية من الألياف خطر زيادة الوزن بنسبة تصل إلى 30٪.

يمكن أن يؤدي تناول الفاكهة المتنوع إلى تعريض الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا لمجموعة من العناصر الغذائية الأساسية بينما من المعروف أن الموز مليء بالبوتاسيوم ، يمكن أن تكون الفواكه الأخرى مفيدة أيضًا على الرغم من أن الكمثرى والتفاح يحتويان على نسبة عالية من الألياف ، إلا أن الموز يحتوي على حصة أكبر.

بشكل عام ، يوصى باستهلاك فاكهة أو أكثر يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي يعتبر الموز بالتأكيد اختيارًا جيدًا لواحدة من تلك الفاكهة، ويمكنك الاستمتاع بما يصل إلى موزة متوسطة الحجم يوميًا كجزء من خطة صحية لفقدان الوزن.

كما يحتوي الموز الأخضر والأقل نضجًا على مستوى أعلى من النشا وخاصة النشا المقاوم يمكن أن يكون هذا النوع من النشا مفيدًا لفقدان الوزن لأنه يتم هضمه بشكل أبطأ ويساعدك على الشعور بالشبع.