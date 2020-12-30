أوروبا تحذر من مخاطر "مرتفعة" لتسبب سلالتي كوفيد-19 المتحوّرتين بزيادة الوفيات
حذّر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها من مخاطر “مرتفعة” لتسبب سلالتي كوفيد-19 المتحوّرتين اللتين اكتشفتا أخيرا، بتفاقم الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية وبرفع معدّل الوفيات نظرا لقدرتهما الأكبر على التفشي.
وفي تقرير نشر الثلاثاء، اعتبر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه على الرغم من “عدم توفر معلومات عن إصابات أكثر خطورة” جراء هاتين السلالتين المتحوّرتين، إلا أن تداعيات قدرة هاتين السلالاتين الأكبر على التفشي ستكون “زيادة حالات الاستشفاء والوفيات”.
واعتبرت الوكالة ومقرها ستوكهولم أن هذا الأمر يصح خصوصا بالنسبة “للمسنين أو للمصابين بأمراض مزمنة”.
ويسلّط التقرير الضوء خصوصا على السلالتين المتحوّرتين اللتين اكتشفتا أخيرا في بريطانيا وفي جنوب إفريقيا، واللتين تظهران “قدرة أكبر على التفشي”.
وتم رصد أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بسلالة بريطانية متحوّرة من كوفيد-19 في المملكة المتحدة ودول أخرى.
كذلك، تم رصد نحو 300 إصابة بسلالة متحوّرة أخرى في جنوب إفريقيا وثلاث إصابات بها في أوروبا (إصابتان في المملكة المتحدة وإصابة في فنلندا)، والإصابات الثلاث تعود لأشخاص وافدين من جنوب إفريقيا.
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