شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل الإصابة باضطرابات الاكل بين الأطفال فى بريطانيا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير للكلية الملكية لطب الأطفال البريطانية عن ارتفاع معدل الإصابة باضطرابات الأكل لدى الأطفال بشكل كبير خلال تفشي وباء فيروس كورونا، ويحذر الخبراء الآن الآباء ليكونوا يقظين لهذه الحالة، واقترحت الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل أن العزلة عن الأصدقاء وإلغاء الامتحانات وفقدان الأنشطة اللامنهجية تتسبب في إجهاد الأطفال.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أكد الخبراء أن زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثناء البقاء في المنزل يمكن أن يمنح الأطفال أيضًا أفكارًا غير واقعية عن الشكل الذي يجب أن يبدو عليه جسمهم.

وأوضح تقرير الكلية أن بعض الأطفال أصيبوا باضطرابات في الأكل، بما في ذلك فقدان الشهية بمعدل تضاعف أربع مرات مقارنة بالعام الماضي، قالت الدكتورة كارين ستريت ، مسئولة الصحة العقلية للأطفال في مستشفى RCPCH البريطانية: "غالبًا ما ترتبط اضطرابات الأكل بالحاجة إلى السيطرة وهو أمر يشعر الكثير من الشباب أنهم فقدوه أثناء الوباء".

وأضاف الدكتور سيمون تشابمان ، استشاري طب الأطفال في مستشفى كينجز كوليدج:" لقد عملت في اضطرابات الأكل لمدة عشر سنوات والإحالات منذ مارس تضاعفت ثلاث مرات."

نصح الأطباء الآباء بأن اضطرابات الأكل يمكن أن تبدأ بعلامات صغيرة ، مثل تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة ، والأكل ببطء شديد ، وتجنب الأكل مع الآخرين ، وارتداء الملابس الفضفاضة لإخفاء فقدان الوزن وممارسة الرياضة بشكل مفرط.

قالت الدكتورة نانسي بوستوك ، من مستشفى جامعة كامبريدج: "في وحدة المرضى الداخليين للصحة العقلية شهدنا زيادة بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف في عدد الأطفال الذين يعانون من اضطرابات الأكل".