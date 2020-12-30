شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إيطالية: انخفاض معدل إصابات كورونا لدى متلقى مضادات الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت دراسة بحثية نشرت فى مجلة JAMA Oncology أن معدل الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى الذين يتلقون علاجًا مضادًا للأورام يمثل 0.68% من الحالات، وأجرى باحثون من إيطاليا وفقا لموقع "HealthDay"، أبحاثا لحساب معدل الإصابة بـ فيروس كورونا بين المرضى الذين يتلقون علاجًا مضادًا للأورام فى 118 وحدة أورام طبية تابعة لـ Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri فى إيطاليا، وتم تضمين البيانات الخاصة بـ59.989 مريضًا يتلقون علاجًا مضادًا للأورام بين 15 يناير و4 مايو 2020.



علاج الأورام وفيروس كورونا

ووجد الباحثون أن 406 من المرضى (0.68%) أصيبوا بفيروس كورونا، وكانت نتيجة اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل الأنفى البلعومى إيجابية، وكان معظم المرضى المصابين (83%) يعانون من الأعراض و77% يحتاجون إلى دخول المستشفى.

ووفقا للباحثين كان الورم الأكثر شيوعًا هو سرطان الرئة (22%) وكان العلاج الكيميائى الأكثر تمثيلًا هو العلاج الكيميائى (62%)، بالمقارنة مع عموم السكان الإيطاليين خلال نفس الفترة الزمنية، وكان معدل الإصابة أعلى ومتنوع بين المناطق الجغرافية المختلفة.

المريض الذين يتلقون دواء للأورام

وكتب المؤلفون "من وجهة نظر سريرية، فإن الاحتمال المنخفض لعدوى كورونا بين هؤلاء المرضى (أقل من 1%) يدعم استمرار معظم علاجات الأورام فى البيئة المساعدة والنقيلة"، وبناءً على البيانات الحالية، يجب عدم التوصية بشكل روتينى بتأخير العلاج المضاد للورم النشط لتجنب انتقال فيروس كورونا.