شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 19 نوعا من متغيرات فيروس كورنا بالهند تطورت لتفادى الأجسام المضادة. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت دراسات قليلة أن المرضى الذين تعافوا من مرض فيروس كورونا، يحملون أجسامًا مضادة تمنع عودة العدوى، ويُعتقد أنها تمنح المرضى مستوى معينًا من المناعة ضد الفيروس لفترة أطول، وتضمن الأجسام المضادة في المرضى المتعافين قدرة أجسامهم على محاربة الفيروس في المستقبل، لكن الجدل حول مدة بقاء هذه الأجسام المضادة لا يزال مستمراً بين الخبراء، فبينما تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يستمر من شهرين إلى ستة أشهر، يقول البعض الآخر إنه قد لا يستمر أكثر من شهر.

ومع ذلك، فقد أشارت دراسة جديدة وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، إلى أن ما لا يقل عن 19 نوعًا من المتغيرات الجينية للفيروس في الهند قد تطورت لتفادي هذه الأجسام المضادة وقد تتسبب في إعادة العدوى، وتم الإبلاغ عن أن أحد هذه المتغيرات قد تسبب بالفعل في الإصابة مرة أخرى في الهند.



طفرات كورونا والهروب من الاجسام المضادة

الطفرات الجديدة لـ كورونا قد تتفلت من الأجسام المضادة

يشير تقرير جديد إلى أن الطفرة الجديدة للفيروس المسبب لـ لفيروس كورونا، قد تتفلت من الأجسام المضادة وقد تكون إعادة العدوى ممكنة.وحدد فريق من معهد CSIR لعلم الجينوم والبيولوجيا التكاملية، بنيودلهي بالهند مع باحثين آخرين 120 "متغيرًا للهروب المناعي" في فيروس كورونا، من جميع أنحاء العالم.

ومن بين المتغيرات الـ 19 الموجودة في الجينوم من الهند، تم العثور على متغير واحد يسمى S: N440K موجودًا في 2.1 % من التسلسلات الجينية هناك.

وكان تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر، مما دفع الدول إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة، وأطلق العلماء على السلالة الجديدة اسم "VUI-202012/01"، والتي يبدو أنها تهيمن على الإصدارات الحالية من فيروس كورونا، يتضمن هذا البديل طفرة جينية في بروتين الشوكة الذي يستخدمه فيروس كورونا لإصابة الناس.

ما هي الأجسام المضادة؟

لتكون قادرًا على مكافحة المرض بشكل فعال، من الضروري أن تعرف كيف يحارب جسمك الغزاة الأجانب الذين يتدخلون في صحتك.

والأجسام المضادة هي بروتينات على شكل Y ينتجها جهازك المناعي لقتل مسببات الأمراض الضارة مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات وحتى المواد الكيميائية، وتُعرف أيضًا باسم الجلوبين المناعي، وهي بروتين وقائي لمحاربة المواد الغريبة (المستضدات).والغرض من هذه الأجسام المضادة هو التعرف على المستضدات والتشبث بها لإزالتها من جسمك ومنعها من مهاجمة نظامك.

كيف تساعد الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا؟

عندما تصاب بالعدوى، ينتج جسمك أجسامًا مضادة حتى لا تصاب بنفس العدوى مرة أخرى، حيث تمكّن جهاز المناعة لديك من التعرف على التهديد وتحييد الآثار.تمامًا مثل أي عدوى أخرى، تحارب الأجسام المضادة فيروس كورونا، عن طريق الدوران في دمك والبحث عن المستضدات التي تتعرف عليها، وعندما تكتشف الأجسام المضادة مستضدًا يحاول غزو نظامك وإتلافه، فإنها توقف المستضد وتتخلص منه على الفور.

تضمن الأجسام المضادة في المرضى المتعافين قدرة أجسامهم على محاربة الفيروس في المستقبل، لكن الجدل حول مدة بقاء هذه الأجسام المضادة لا يزال مستمراً بين الخبراء.

بينما تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يستمر من شهرين إلى ستة أشهر ، يقول البعض الآخر إنه قد لا يستمر أكثر من شهر.