شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطورة عادة لمس الأنف فى زمن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلمس كثير من الناس أنوفهم باستمرار وبشكل لا إرادي في كثير من الأحيان، لكن هذه العادة السيئة هي الأخطر في زمن فيروس كورونا، وقال العلماء إن البطانة الرطبة للأنف "تحتوي على غدد صغيرة ميكروسكوبية يمكنها إفراز المخاط في مجرى الهواء استجابة للغزاة الأجانب سواء أشياء كبيرة مثل حبوب اللقاح والأوساخ والغبار وأيضًا الأشياء المجهرية التي قد تشمل البكتيريا والفيروسات"، وفي هذا التقرير نتعرف على خطورة عادة لمس الأنف في زمن فيروس كورونا، وفقاً لموقع "CNN" الأمريكية.

يعتبر بعض المخاط من الأشياء الجيدة والصحية، مما يبعد معظم الفيروسات والبكتيريا، لكن ما لا يدركه الكثير من الناس هو مدى حساسية الجلد داخل الأنف وخطورة لمس جلد الأنف بالأيدي الملوثة.

وقال عالم الفيروسات الجزيئي سيدريك باكلي، أستاذ علم الأحياء المشارك سابقًا في جامعة ولاية جاكسون في ميسيسيبي والذي يقوم الآن بتطوير منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إن نتف الأنف يمكن أن يؤدي إلى إحداث جروح صغيرة في البطانات الظهارية الدقيقة في تجويف الأنف.

وأوضح باكلي: "بمجرد اختراق هذا الحاجز، فإنك تدخل مباشرة إلى سرير شعري، والذي يصبح قناة لعدوى الجسيمات الفيروسية يزيد هذا الاختراق من فرصك في نقل الجراثيم الموجودة على يديك إلى مجرى الدم مباشرةً."

كسر عادة لمس الأنف

لمس الأنف أمر يجب تجنبه أكثر من أي وقت مضى خلال جائحة كورونا لكن قد يكون من الصعب كسر العادات ، خاصة تلك التي تفعلها دون تفكير.

وفقًا للدكتور إلياس أبو جواد، أستاذ الطب النفسي في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا ومدير عيادة الوسواس القهري، "يعتبر لمس الأنف، مثل قضم الأظافر ومضغ الشفاه، وشد الشعر، "سلوكًا متكررًا يركز على الجسم" وهذه "أفعال موجهة إلى الجسم وغالبًا ما تركز على العناية أو إزالة أجزاء من الجسم".

وأوضح إلياس إن هذه العادات السلوكية يمكن أن تكون اضطرابًا إكلينيكيًا إذا أدت إلى ضرر أو ضرر كبير في الحياة الشخصية أو المهنية لشخص ما وبالنسبة للكثيرين منا ، فهي مجرد عادات سيئة وليست اضطرابات.

العلاج الانعكاسي، وهو شكل من أشكال العلاج السلوكي المعرفي ، هو أداة يستخدمها الأطباء النفسيون لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من السلوكيات المتكررة التي تركز على الجسم.

وقال أبو جواد إن هذا العلاج "يزيد من الوعي بالسلوك ونتائجه ، ويدرب الفرد على استبدال لمس الأنف" بشئ آخر مثل: الضغط على كرة ضغط.