شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات البريطانية تدخل أسوأ أسبوع للجائحة مع ارتفاع الإصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكافح المستشفيات البريطانية الآن، للتعامل مع أسوأ أسبوع لها من أزمة فيروس كورونا، وذلك بعد أن أصبحت معدلات دخول الفيروس التاجي أعلى مما كانت عليه في ذروة الموجة الأولى من الوباء.ووفقا لتقرير جريدة" mirror "، تم تسجيل رقم قياسي يومي مرتفع بلغ 41385 حالة جديدة أمس الاثنين، مع علاج بعض المرضى في سيارات الإسعاف لعدم توفر أسرة في المستشفيات.

قال رئيس هيئة الصحة البريطانية NHS السير سايمون ستيفنز: "يمكن استخدام مستشفيات نايتنجيل قريبًا حيث ارتفع عدد حالات دخول Covid-19 أعلى مما كانت عليه خلال الذروة الأولى.



المستشفيات البريطاينة تدخل أسوا موجة لفيروس كورونا

وقال مقدمو خدمات NHS إن بعض المستشفيات كانت تشهد 3 أضعاف عدد حالات الدخول كما كانت خلال الموجة الأولى وسط تقارير عن أن الأجنحة ممتلئة للغاية، بحيث لا يمكن استيعاب المرضى الذين يصلون في سيارات الإسعاف.

وحذر بعض قادة الصحة من أن هيئة الصحة البريطانية NHS ليس لديها ما يكفي من الموظفين لإدارتها، حيث قال رئيس NHS England ، السير سايمون ، في رسالته للعام الجديد: "ربما كان عام 2020 أصعب عام يتذكره معظمنا، وهذا صحيح بالتأكيد عبر الخدمات الصحية حيث كنا نتصدى لأسوأ جائحة منذ قرن، لقد فقد الكثير منا عائلته وأصدقائه وزملائه وفي وقت من العام كنا نحتفل فيه عادةً، ويشعر الكثير من الناس بالقلق والإحباط والتعب لأسباب مفهومة.

"والآن عدنا مرة أخرى إلى ارتفاع حالات الإصابة مع الموجة الثانية من فيروس كورونا التي تجتاح أوروبا وبريطانيا تحديدا، وكان هناك 21286 مريضا بفيروس كورونا في المستشفيات البريطانية في 22 ديسمبر، وهو ما يقل بقليل عن ذروة 21683 المسجلة في 12 أبريل.

أكدت هيئة NHS England أن مستشفياتها سجلت 2363 مريضًا إضافيًا من فيروس كورونا، بحلول يوم الاثنين مما يشير إلى أن المملكة المتحدة قد ارتفعت الآن فوق ذروتها السابقة.

وأعلنت المملكة المتحدة عن رقم قياسي يومي قياسي بلغ 41385 حالة مؤكدة جديدة يوم الاثنين، وعادة ما تشهد الحالات زيادة في أيام الاثنين وعطلات البنوك التالية بسبب تأخر الإبلاغ.

ومع ذلك، أرسل الرقم صدمة حيث ارتفع من 30501 في اليوم السابق،وكان أحدث متوسط ​​لسبعة أيام هو 256،220 بزيادة 26٪ عن الأسبوع السابق.

تشير الإصابات المتزايدة بسرعة إلى أن دخول المستشفيات سيستمر في الارتفاع لمدة أسبوعين على الأقل، وقالت الكلية الملكية لطب الطوارئ إنه سيتم إلغاء الإجازة السنوية للكثيرين، حيث تحاول المستشفيات جاهدة الاحتفاظ بعدد كافٍ من الأطباء في الأجنحة.

ويبدو أن الوضع أسوأ في العاصمة، حيث أعلن أحد المستشفيات عن حادث كبير يوم الأحد بسبب مخاوف من نقص الأكسجين الناجم عن طلب مرضى فيروس كورونا في عنابره.

واضطرت مستشفى الملكة إليزابيث في وولويتش ، جنوب شرق لندن ، إلى إبعاد بعض مرضى الطوارئ وسط مخاوف بشأن تدفق الأكسجين إلى المرضى.

وذكرت شبكة سكاي نيوز، أن المرضى يعالجون داخل سيارات الإسعاف في مستشفى كوينز في رومفورد، في حين ذكرت بي بي سي أن هذا يحدث في مستشفيات أخرى في لندن الكبرى.

تُظهر بيانات الحكومة الويلزية نفاد أسرة العناية المركزة في 20 ديسمبر ، بينما وجه مستشفى جامعة ويلز نداءً عاجلاً للحصول على مساعدة متخصصة مع مرضى فيروس كورونا مساء السبت.