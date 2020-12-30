شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تطلق أول لقاح محلى ضد عدوى المكورات الرئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مرض المكورات الرئوية مرضا شائعا حاليا فى موسم الشتاء يصيب الأطفال، يمكن أن يكون له أيضًا آثار ضارة على كبار السن، وهي عدوى تسببها بكتيريا العقدية الرئوية أو المكورات الرئوية، يحمله الأشخاص المصابون به في حلقهم، وقد لا تظهر عليهم أعراض قد ينشره هؤلاء الناقلون عن طريق السعال أو العطس.

إحصاءات أمراض المكورات الرئوية

ويمثل مرض المكورات الرئوية ما يقدر بنسبة 71 % من وفيات الالتهاب الرئوي و57 % من حالات الالتهاب الرئوي الحاد، كل عام يموت ما يقرب من 67800 طفل دون سن الخامسة في الهند بسبب أمراض المكورات الرئوية، وإدراكًا لوفياته على نطاق واسع، توصي منظمة الصحة العالمية بإدراج لقاح المكورات الرئوية المقترن (PCV) في برامج التطعيم الروتينية للأطفال في جميع البلدان.



مرض المكورات الرئوية

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يوصى بلقاح المكورات الرئوية لجميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين وجميع البالغين 65 عامًا أوأكبر. وفقًا للتقارير الأخيرة، أطلقت الهند أول لقاح محلي بالكامل ضد المكورات الرئوية.

الرئوية: أول لقاح محلي كامل ضد المكورات الرئوية

أعلن معهد مصل الدم في الهند بالتعاون مع PATH ومؤسسة بيل وميليندا جيتس بوشتطن عن إطلاق لقاح المكورات الرئوية، أمس الاثنين، يهدف هذا الإنجاز الهام إلى تحسين القدرة على تحمل تكاليف لقاح المكورات الرئوية المتقارن وتمكين الوصول المستدام للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

قال وزير الصحة الاتحادي، هارش فاردان ، "إنه معلم هام في مجال الرعاية الصحية العامة في البلاد والذي سيضمن حماية الأطفال بشكل أفضل ضد مرض المكورات الرئوية من خلال لقاح عالي الجودة وبأسعار معقولة".



مرض المكورات الرئوية

وفى نفس السياق قال أدار بوناوالا" الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال الهندي: "على مر السنين، كان سعينا المستمرهو توفير لقاحات عالية الجودة مع إمدادات منتظمة تضمن تغطية تحصين ممتازة للأطفال والعائلات في جميع أنحاء العالم مع هذا الفكر، قمنا بتطوير PCV هذا بتكوين فريد يعتمد على انتشار النمط المصلي في الهند".

وأضاف أدار أن هذا يجعل PCV لدينا خيارًا مثاليًا لحماية أطفالنا من مرض المكورات الرئوية. في حين أن اللقاح نفسه هو من أعلى مستويات الجودة والدرجة المتاحة، فإن الوصول إلى اللقاح له أهمية قصوى أيضًا، ولضمان سهولة الوصول إليه من خلال إتاحته بسعر مناسب.