شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لمرضى «ضغط الدم».. تجنب تناول هذه الأطعمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، بتجنب بعض الأطعمة حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم. وقال الذيابي، في تغريدة عبر “تويتر”، لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم، احرص على ما يلي: • التقليل من المخللات والأطعمة المملحة. • التخفيف من الوجبات الدهنية. • تناول الفواكة والخضروات. • التقليل من المشروبات المحتوية على الكافيين (كالقهوة والشاي).

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