تحذير أوروبي من خطر "مرتفع" لسلالتي كورونا المتحورتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها من مخاطر "مرتفعة" لسلالتي (كوفيد-19) المتحوّرتين اللتين اكتشفتا مؤخرا.

وأوضح المركز أن تداعيات هاتين السلالتين يمكن أن تفاقم الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية برفع معدّل الوفيات، نظرا لقدرتهما الكبيرة على التفشي.



واعتبر المركز، في تقرير نشر الثلاثاء، أنه على الرغم من "عدم توفر معلومات عن إصابات أكثر خطورة" جراء هاتين السلالتين المتحوّرتين، إلا إن تداعيات قدرة هاتين السلالتين الكبيرة على التفشي ستكون "زيادة حالات الاستشفاء والوفيات".

واعتبرت المركز ومقره ستوكهولم أن هذا الأمر يصح خصوصا بالنسبة "للمسنين أو للمصابين بأمراض مزمنة".

ويسلّط التقرير الضوء خصوصا على السلالتين المتحوّرتين اللتين اكتشفتا مؤخرا في بريطانيا وفي جنوب أفريقيا، واللتين تظهران "قدرة أكبر على التفشي".

وتم رصد أكثر من 3 آلاف إصابة بسلالة بريطانية متحوّرة من (كوفيد-19) في المملكة المتحدة ودول أخرى.

كذلك تم رصد نحو 300 إصابة بسلالة متحوّرة أخرى في جنوب أفريقيا و3 إصابات بها في أوروبا (إصابتان في المملكة المتحدة وإصابة في فنلندا)، والإصابات الثلاث تعود لأشخاص وافدين من جنوب أفريقيا.