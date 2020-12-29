موسكو تسجل زيادة حادة بوفيات كورونا في نوفمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في موسكو، الثلاثاء، تسجيل زيادة حادة في وفيات فيروس كورونا المستجد خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأظهرت البيانات التي نشرتها السلطات الصحية في موسكو، أن الزيادة بلغت 27% في معدّل الوفيات جراء (كوفيد-19) في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر 2020، في حين تصر الحكومة على استبعاد فرض إغلاق تام جديد.



وحسب البيانات، توفي 4542 شخصا بـ(كوفيد-19) في تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنة بـ3573 وفاة جراء الوباء في تشرين الأول/أكتوبر، و1569 وفاة بفيروس كورونا المستجد في أيلول/سبتمبر 2020.

كذلك أعلنت السلطات الصحية في موسكو أن العاصمة سجّلت 14 ألفا و456 وفاة في تشرين الثاني/نوفمبر، ما يعني أن وفيات (كوفيد-19) تشكل ثلث العدد الإجمالي للوفيات في ذاك الشهر.

وتواجه روسيا منذ الخريف موجة تفش ثانية لـ(كوفيد-19)، وقد رصدت بؤرا للوباء في العاصمة موسكو وفي سان بطرسبرج، ثاني أكبر مدن البلاد.

لكن على العكس من غالبية المدن الأوروبية الكبرى، لم تفرض العاصمة الروسية إغلاقا مماثلا لذلك الذي فرضته في الربيع في بدايات الجائحة وذلك في محاولة لدعم الاقتصاد المتضرر بشدة جراء الجائحة.

وأمرت السلطات بخفض عدد الموظفين في المكاتب بمقدار الثلث، وفرضت إلزامية الكمامات في الأماكن العامة وأجبرت الحانات والمطاعم على إغلاق أبوابها عند الساعة 23,00.

وتعوّل سلطات موسكو، على غرار بقية المناطق الروسية، على حملة التلقيح الواسعة النطاق بواسطة لقاح "سبوتنيك في" للسيطرة على تفشي الوباء.