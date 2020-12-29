رقم غير مسبوق بإصابات كورونا في بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت المملكة المتحدة أكثر من 50 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في رقم غير مسبوق.
وتواجه بريطانيا تسارعا في تفشي وباء (كوفيد-19) بسبب تحوّر فيروس كورونا، حيث سجلت، الثلاثاء، 53135 إصابة جديدة، وفق تقرير حكومي.
ومع هذه الزيادة التي سجلت رغم إغلاق جزء كبير من المملكة المتحدة أخيرا، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى 2,382,865 منذ بداية تفشي الوباء من بينها 71567 وفاة (414 وفاة أعلنت الثلاثاء).
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