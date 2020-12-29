بريطانيا تستعين بالجيش لإجراء اختبارات كورونا في المدارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد القوات المسلحة البريطانية لتقديم الدعم للمدارس الثانوية والكليات قبل اختبارات فيروس كورونا الأسبوعية في المؤسسات التعليمية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه تم تخصيص 1500 من أفراد القوات المسلحة لدعم وزارتي التعليم والصحة في المملكة المتحدة، لضمان عودة الطلاب وطاقم العمل للمدارس الثانوية والكليات في أنحاء إنجلترا بسلام.



وسوف يقدم معظم العسكريين الدعم والنصيحة عبر الهاتف وعبر اجتماعات افتراضية عبر شبكة الإنترنت، ولكن بعض الأفراد سوف يكونون مستعدين لتقديم الدعم بصورة مباشرة لحل أي من القضايا.

وكانت وزارة التعليم البريطانية قد أعلنت منذ أسبوعين أنه سوف يتم إخضاع الطلاب وطاقم العمل للاختبارات بصورة أسبوعية في المدارس للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المتوقع إعادة فتح المدارس في إنجلترا في الرابع من كانون الثاني/يناير المقبل من أجل فصل الربيع الجديد.

مع ذلك، قالت مجموعة من العلماء، الذين يقدمون المشورة للحكومة البريطانية، إنه يتعين على المدارس إعادة فتح أبوابها في وقت بعد هذا الموعد من أجل السيطرة على معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا.