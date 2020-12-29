6 سيارات SUV عديمة الفائدة.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد قدرات الدفع الرباعي من أهم أساسيات سيارات SUV، إلا أن بعضها يفتقد لهذه القدرات، لذا ينصح بعدم اقتحام الطرق الوعرة أثناء قيادتها.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات هذه المجموعة من الموديلات، ونصح بعدم اقتنائها في حالة السعي للتمتع بقدرات دفع رباعي قوية.

وضمت القائمة في مقدمتها طراز فولكسفاجن Touareg الذي كان أول ظهور له في عام 2002، وهو من موديلات الـSUV التي تفتقد لقدرات الدفع الرباعي.



من بعده ضمت قائمة الموقع، طراز بي إم دبليو X7 وهو من موديلات الـSUV التي قدمت للأسواق ضمن الموديلات الفارهة التابعة لهذه الفئة، والتي تفتقد في الوقت نفسه لقدرات الدفع الرباعي.

ومن ماركة بورش، ضمت القائمة طراز "كايين" الفخم الذي كان أول ظهور له في عام 2002، وهو من موديلات الـSUV التي تفتقد لقدرات الدفع الرباعي، واقتحامه للطرق الوعرة قد يسبب له العديد من التلف والأضرار الجسيمة.

من بعده ضمت القائمة طراز فورد "إكسبلورر" الذي رغم كونه من أبرز موديلات الـSUV، إلا أنه من أكثرها افتقادا لقدرات الدفع الرباعي.

وكانت ماركة مرسيدس الألمانية حاضرة في هذه القائمة، عبر طراز GLS، الذي يعتبر أحد أفخم السيارات التابعة لفئة الـSUV، ولكنه رغم ذلك يفتقر لقدرات الدفع الرباعي.

واختتم موقع "هوت كارز" القائمة، بطراز مازيراتي Levante الذي سبق وأن طرح للأسواق كطراز SUV فخم، وينصح بعدم استخدامه في اقتحام الطرق الوعرة لكونه غير مؤهل لهذه المهمة، وقد يتسبب ذلك في أضرار جسيمة بالطراز.



