احذر.. لا تتناول القهوة في هذه الأوقات ‎

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 09:03 مساءً - منذ 59 دقيقة

يعتبر فنجان القهوة االمشروب المفض للكثير من الاشخاص ، وعلى الرغم من وجود فوائد عديدة لمشروب القهوة، إلا أن هناك بعض الخبراء أكدوا أن توقيت تناول القهوة مهم للغاية؛ لتجنب العديد من الأضرار الصحية التي قد تسببها للجسم، ويؤكد الخبراء أيضا أن الكمية المعتدلة لتناول القهوة هو من كوب لثلاثة فقط؛ لأن أكثر من ذلك يؤثر على الصحة وعلى متوسط سنوات العمر.

لذا فهذه الأوقات لا يجب أن تتناول فيها القهوة لهذه الأسباب:

فترة بعد الظهيرة

على الرغم من أن هذه الفترة لا تبعد كثيرا عن فترة الصباح، لكن تناول القهوة في فترة بعد الظهيرة، وهي بعد الساعة الـ 12 مساء، يؤثر بشكل كبير وخطير على مواعيد النوم.

على معدة فارغة

لا يجب تناول القهوة على معدة فارغة، خاصة لمن يعانون من الارتجاع ومشاكل حرقة المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي؛ وذلك بسبب احتوائها على مستويات مرتفعة من الحموضة، لذلك من المفضل إضافة الحليب للقهوة إذا قمنا بتناولها في الصباح على معدة فارغة.

عند ارتفاع الكوليسترول

تزيد القهوة غير المنقاة من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، لذلك لمن يعانون من هذه المشكلة، يجب أن يتناولوا القهوة المصفاة؛ حتى يتجنبوا ارتفاع مستويات الكوليسترول الضارة.

عادة يومية

إذا جعلت مشروب القهوة أساسيا داخل روتينك اليومي فقد يتحول هذا الأمر لمشكلة إدمان، كإدمان الكحول على سبيل المثال، ويشعر الجسم بالوهن والإرهاق في حالة عدم تناوله، ولتخطي هذا الأمر من الممكن أن تحتسي من 4-5 فناجين من القهوة أسبوعيا، وبقية الأسبوع تستطيع استبدال الشاي الأخضر أو الماتشا بمشروب القهوة.