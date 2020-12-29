الجزائر تسعى لمواجهة كورونا باللقاح الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد محادثات هاتفية مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين، تطرقا خلالها لمسألة مكافحة وباء كورونا.

واتفق الطرفان على تنسيق جهود البلدين في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح "سبوتنيك في" الذي طورته روسيا.



وذكر بيان رئاسة الوزراء الجزائرية أن "الطرفان تحدثا حول عدّة نقاط تتعلق بالتعاون بين البلدين، من بينها استعداد الجزائر لإطلاق حملة التلقيح ضد وباء كورونا مع بداية العام المقبل".

وأضاف البيان أن الحديث بين المسؤولين تركز على "بحث السبل والوسائل الكفيلة بتمكين البلدين من مواصلة جهودهما المشتركة لتطوير التعاون الثنائي وفقا لإعلان الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجزائر وروسيا".

واتفق جراد مع ميشوستين "على مواصلة المشاورات الثنائية حول جميع جوانب التعاون الجزائري - الروسي بالإضافة إلى القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك".

ومن المقرر أن ينطلق التلقيح ضد فيروس كورونا رسميا في الجزائر، مع بداية كانون الثاني/يناير المقبل.