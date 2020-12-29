دراسة: تطعيم مليوني شخص أسبوعيا يجنب بريطانيا موجة ثالثة من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت تقديرات أنه يجب تطعيم مليوني شخص كل أسبوع في بريطانيا لتجنب موجة ثالثة لكورونا في ظل زيادة الإصابات بالسلالة الجديدة.

صدرت هذه التقديرات عن مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، بالمشاركة مع المجموعة الاستشارية العلمية التابعة للحكومة البريطانية، وفقا لما كشفته صحيفة "ديلي تلجراف"، الثلاثاء.



وتعد هذه التقديرات ضعف ما قدرته الحكومة لبرنامج التطعيم الخاص بها، والذي بدأ في يوم 8 من الشهر الماضي.

وتم نشر هذا التقييم بينما من المتوقع أن توافق السلطات المختصة هذا الأسبوع على اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة الأدوية أسترازينكا.

وسجلت المملكة المتحدة، الإثنين، 41 ألف و385 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 و357 حالة وفاة أخرى، بحسب السلطات الصحية التي حذرت من ارتفاع مستوى الحالات بشكل غير مسبوق.

وأعربت السلطات عن قلقها بشأن الإصابات في جنوب وجنوب شرق إنجلترا، والتي يربطها الخبراء بظهور نوع جديد من فيروس كورونا.

وتتعرض المستشفيات في جنوب شرق إنجلترا لضغوط متزايدة بسبب الزيادة المقلقة في الإصابات، مع الانتشار السريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وتتلقى خدمات الإسعاف في جنوب شرق إنجلترا، حيث تم اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا، حوالي ثمانية آلاف مكالمة طوارئ يوميا، وهي مستويات لم تشهدها منذ ذروة الحالات في الموجة الأولى في أبريل/نيسان الماضي.

وتقع لندن والعديد من المقاطعات في جنوب وشرق إنجلترا ضمن نطاق المستوى الرابع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي أجبر على إغلاق المتاجر غير الأساسية والصالات الرياضية ودور السينما ومحالات مصففي الشعر وصالونات التجميل، في حين تمت مطالبة السكان بتجنب استخدام وسائل النقل العام والبقاء في المنزل .