"أكوا باور" السعودية تستثمر 300 مليون دولار في طاقة الرياح بأذربيجان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستثمر شركة "أكوا باور" السعودية، 300 مليون دولار في أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان.

ووقعت شركة "أكوا باور" السعودية، الثلاثاء، اتفاقيات التنفيذ الرسمية الخاصة بمشروع طاقة الرياح، في جمهورية أذربيجان.

ورعى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، ووزير الطاقة الأذربيجاني، برويز شهبازوف توقّيع اتفاقيات التنفيذ الرسمية الخاصة بمشروع طاقة الرياح المستقل.

تبلغ طاقة المشروع الإنتاجية 240 ميجاوات، فيما تصل تكلفته الاستثمارية إلى 300 مليون دولار، وسيقام في منطقتي أبشيرون وخيزي في جمهورية أذربيجان.

ووقّع الاتفاقيات الثلاث من جانب شركة أكوا باور رئيس مجلس الإدارة محمد أبونيان، فيما وقّع الاتفاقية الاستثمارية مع الحكومة الأذربيجانية من الجانب الأذربيجاني، وزير الطاقة برويز شهبازوف.

فيما وقّع اتفاقيتي شراء الطاقة ونقل كهرباء مع شركة "أذرينرجي أوه جيه أس سي" رئيس مجلس إدارة الشركة بالابابا رزاييف.

ويأتي توقيع الاتفاقيات الثلاث في أعقاب إبرام اتفاقية التنفيذ بين "أكوا باور" السعودية، ووزارة الطاقة الأذربيجانية في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

علاقات طويلة الأمد



وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي: "تربط المملكة وأذربيجان علاقات دبلوماسية واقتصادية طويلة الأمد، وتم تعزيز التعاون بينهما في الآونة الأخيرة في عمل منظمة أوبك +".

وتابع: لعبت أذربيجان، جنبًا إلى جنب مع المشاركين الآخرين، دورًا مهمًا في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية".

وأكد أن السعودية، تقدر دور أذربيجان في الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان التعاون، والمستوى العالي من الامتثال الذي حققته.

كما أعرب عن ثقته بالدور الذي ستنهض به شركة "أكواباور" السعودية من خلال هذه الاتفاقيات في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين السعودية وجمهورية أذربيجان الشقيقة، وفي دعم جهود الحكومة الأذربيجانية في تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة الكهربائية بمعايير عالمية رفيعة، وتكلفة اقتصادية مجدية.

من جهته صرح وزير الطاقة الأذربيجاني قائلاً: "توقيع الاتفاقيات تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع هو مؤشر على الثقة في مناخ الأعمال في أذربيجان، وسوف يمثل المرحلة التالية من التعاون الاقتصادي بين بلدينا".

وتابع: "أنا على ثقة من أنّ شركات أخرى من السعودية سوف تحذو حذو "أكوا باور" وتستثمر في أذربيجان".

أول مشروع مستقل



وأكد أن هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لجمهورية أذربيجان، فإضافة إلى كونه أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان، فإنّه سوف يساعد في توليد مليار كيلووات/ ساعة من الكهرباء سنوياً، وتوفير 220 مليون متر مكعب من الغاز، وخفض 400 ألف طن من الانبعاثات سنوياً، وخلق فرص عمل جديدة ومناطق إنتاج وخدمات جديدة كذلك.

وبصفتها شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة فإنّ خبرة "أكوا باور" العالمية في تقديم حلول تحويلية بتكلفة معقولة سوف تدعم بقوة أذربيجان في تحقيق أهدافها من حيث تطوير الطاقة المتجددة.

من جانبه أشار محمد أبونيان أن توقيع هذه الاتفاقيات الثلاث الرئيسية يعد علامةً فارقةً وخطوةً قويةً على الطريق نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الطاقة المتجددة في جمهورية أذربيجان.

وعبر عن فخر "أكوا باور" بشراكتها مع وزارة الطاقة الأذربيجانية، وشركات الطاقة الوطنية في أذربيجان مثل "أذرينرجي"، لتنفيذ أول مشروع لطاقة الرياح في أذربيجان.

ونوه أبونيان بأن شركة "أكوا باور" تواصل جهودها لتوظيف خبراتها وإمكاناتها العالمية في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق، لتُسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات والدول التي تستثمر وتعمل بها.

وثمن توجيهات ودعم الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لحضوره ورعايته مراسم توقيع الاتفاقيات مع وزارة الطاقة الأذربيجانية.

وأكّد رئيس مجلس إدارة "أكوا باور" أن هذه الاتفاقيات ستُسهم في انطلاق جمهورية أذربيجان نحو استغلال الطاقة المتجددة، وتوفير غدٍ أفضل للأجيال القادمة.

وتابع: أن أكوا باور، استناداً إلى مكانتها كشركة سعودية رائدة في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، ستعمل بموجب الاتفاقيات الموقعة على توفير حلول من شأنها تمكين عمليات التنوع في مزيج الطاقة الأذربيجانية بتكلفة اقتصادية معقولة، وسوف تدعم خطط الحكومة الأذربيجانية لتحقيق أهدافها تجاه تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

وقال بالابابا رزاييف: "وفقاً للاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم سيجري تنفيذ ربط محطة الطاقة التي سوف تبنيها الشركة بقدرة 240 ميجاوات بالشبكة وشراء الطاقة التي ستولدها المحطة بواسطة شركتنا".

وتابع: "تنفيذ هذا المشروع سوف يحفز التنمية الاقتصادية في أذربيجان ويلعب دوراً مهماً في ضمان استدامة الطاقة في بلدنا، كما سيسمح بتوفير الغاز، وهو موردنا الطبيعي وله تأثير إيجابي على البيئة".

يُشار إلى أن شركة "أكوا باور" السعودية تواصل خططها نحو التركيز على تعزيز ريادتها في الأسواق عالية النمو من خلال تميزها التشغيلي وخبراتها التقنية، بهدف توفير وإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفةٍ منخفضة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.