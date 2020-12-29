الأرجنتين تطلق حملة التطعيم ضد كورونا باللقاح الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت الأرجنتين، الثلاثاء، حملة تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح "سبوتنيك في" خارج إطار التجارب.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ذلك يؤدي إلى تعزيز محاولات روسيا للدفع بلقاح كورونا الذي طورته إلى الدول النامية.
وأضافت أن عمليات التطعيم بدأت في وقت واحد في العاصمة بوينس آيرس ومقاطعات أخرى في الساعة التاسعة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي، الثلاثاء، ومن المتوقع أن يحصل 300 ألف شخص على اللقاح.
وأعطت هيئة تنظيم الشؤون الصحية في الأرجنتين موافقة طوارئ سريعة لاستخدام اللقاح الأسبوع الماضي، بعد الموافقات السابقة التي حصل عليها من روسيا وبيلاروس.
وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز للتلفزيون الحكومي، بحسب وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية "تيلام": "أعتقد أن الناس يثقون كثيرا في اللقاح، إنهم لا ينتبهون لمحاولات تخويفهم".
ومن خلال هذه المبادرة، تنضم الأرجنتين إلى كثير من الدول في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وتشيلي في بدء التطعيم الذي من المتوقع أن ينهي الوباء ووفياته وآثاره الاقتصادية الكارثية.
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