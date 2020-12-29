تحت الماء.. سر التدريبات التركية لمليشيات طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر خبراء ليبيون أن التدريبات التركية الجديدة لمليشيات الوفاق على حروب تحت الماء هي تجهيزات للانقضاض على الموانئ النفطية.

وأوضح الخبراء لـ"الخليج 365" أن "تركيا تعمل على التحضير لإنزال قوات في خليج سرت وتفجير بوارج الجيش الليبي الحامية للموانئ النفطية لاستكمال احتلال البلاد".

واعترف مسؤولون في وزارة الدفاع التركية، الأحد، بتدريب بلادهم مليشيات الوفاق على الحرب تحت الماء لمدة 5 أسابيع.



موانئ النفط

المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان، قال في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن تلك التدريبات، تهدف إلى تجهيز المليشيات والمرتزقة والقوات التركية لإنزالهم في سرت والسيطرة على الموانئ النفطية.

وأوضح المحلل الليبي، أن تركيا تعمل على تدريب مليشيات الوفاق لتفخيخ وتدمير القطع البحرية التابعة للجيش الليبي والتي تحمي خليج سرت.

وأشار إلى أن "المخطط الذي تحاول تركيا تنفيذه، فشل قبل ذلك، بسبب إعادة انتشار الجيش الليبي وانسحابه لمنطقة الهلال النفطي وإعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن سرت والجفرة خط أحمر.



وأكد المحلل السياسي الليبي أن "تركيا تحاول جر القوات المسلحة الليبية إلى معركة في سرت، للتشويش على مساعيها لإنزال قوات بحرية من الخلف، للسيطرة على الموانئ النفطية".

خسائر اقتصادية

المحلل السياسي الليبي كمال المرعاش يرى أن "الغرض من هذه التدريبات بمختلف مسمياتها، الحصول على مليارات الدولارات لميزانية الجيش التركي، في وقت تعاني فيه تركيا من تراجع قيمة عملتها "الليرة"، بسبب العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أن "تركيا تدرب المليشيات على استعمال الأسلحة التقليدية والمفخخات وزرع الألغام، للدفع بهم إلى مقدمة الجبهات".

وأشار إلى أن تركيا تخطط للهيمنة على شمال غرب ليبيا، بشكل يسمح لها باستعمال ملف النزاع الليبي، في ابتزاز أوروبا والضغط عليها فيما يتعلق بنفط وغاز شرق المتوسط، من جهة، ونهب مليارات الدولارات من ليبيا، تحت مسميات متعددة، منها بيع السلاح وإرسال المرتزقة، واحتكار سوق السلع والخدمات.



حروب تحت الماء

عضو المجلس الأعلى لأعيان ومشايخ ليبيا مفتاح القيلوشي، قال في حديث لـ"الخليج 365"، إن "الهدف من التدريبات على الحرب تحت الماء هو استهداف القوات المسلحة والموانئ النفطية التي تقع على البحر المتوسط (الزويتينية، ورأس لانوف النفطي).

وأكد القيلوشي أن تركيا تحاول جاهدة عرقلة الاتفاقات الليبية – الليبية، التي تتم بوساطة مصرية وبجهود الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنها تعمل على إعادة الوضع في البلاد إلى نقطة الصفر لتحقيق مزيد من نهب الثروات الليبية.

واعترف مسؤولون في وزارة الدفاع التركية، الأحد، بتدريب بلادهم مليشيات الوفاق على الحرب تحت الماء لمدة خمسة أسابيع.