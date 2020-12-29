"الإمارات دبي الوطني" يفوز بجوائز عالمية في الخدمات المصرفية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصد بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة من الجوائز العالمية المرموقة تكريما لدوره الريادي في الخدمات المصرفية للأفراد والابتكار الرقمي.

أعلن ذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية العالمية الحادية عشر للخدمات المصرفية للأفراد "تريل بليزر الآسيوية 2020".

وحسب وكالة أنباء الإمارات، حصل البنك على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات" تقديرا لريادته المتواصلة في القطاع المصرفي والامتيازات القوية التي يقدمها للعملاء وأدائه التشغيلي المتميز.

وحظي البنك بالتكريم أيضا عن خدماته المصرفية عبر الإنترنت تقديرا للتقدم الذي أحرزه في توفير أحدث المزايا وتجربة الاستخدام السلسة والمريحة التي يقدمها لعملائه عبر قنواته الإلكترونية.

وإضافة لذلك، حصد قسم الخدمات المصرفية المميزة جائزة "أفضل خدمات مصرفية جماعية" تكريما لخدماته ومنتجاته الرائدة في السوق وتقديمه لأفضل الاستثمارات والحلول المبتكرة للتخطيط المالي.

وتلقت منصة الخدمات المصرفية الرقمية "Liv" التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية إشادة كبيرة خلال حفل توزيع الجوائز، تقديرا لعمليات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك مسابقتها الفريدة من نوعها للفوز بجزيرة والتي منحت فائزا محظوظا جزيرته الخاصة.

وحصل سوفو ساركار نائب رئيس تنفيذي أول رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة "إنجاز العمر" تقديرا لمساهمته الجلية في القطاع المصرفي على مدار ثلاثة عقود.

ويأتي فوز البنك بهذه الجوائز المرموقة في أعقاب حصوله على جائزة "أفضل بنك للأفراد للعام في منطقة الشرق الأوسط" من الجوائز العالمية للخدمات المصرفية للأفراد وفوز منصة "Liv" بجائزة "أفضل استخدام للتسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي".