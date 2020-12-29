شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما الفحوصات اللازمة لتشخيص الانسداد الرئوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانسداد الرئوي من الأمراض المزمنة التي تصيب الكثير من الناس، التي تسبب التهاب الممرات الهوائية ويتناقص تدفق الهواء داخل وخارج رئتيك عندما يحدث ذلك، يدخل كمية أقل من الأكسجين إلى أنسجة الجسم، ويصبح من الصعب التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية تشخيص مرض الانسداد الرئوي المزمن، وفقاً لموقع جمعية الرئة الأمريكية "American lung association".

تشخيص الانسداد الرئوي المزمن

كثير من الناس لا يتعرفون على أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن حتى المراحل المتأخرة من المرض ويعتقد الناس أحيانًا أنهم يعانون من ضيق في التنفس أو تقل القدرة على ممارسة أنشطتهم العادية، ومن المهم معرفة الأعراض أولاً قبل أن يقوم الطبيب بتشخيص المرض وتشمل الأعراض:

-سعال مزمن

-ضيق التنفس أثناء القيام بالأنشطة اليومية (ضيق التنفس)

-التهابات الجهاز التنفسي المتكررة

-زرقة الشفتين أو أظافر الأصابع

-إعياء

-إفراز الكثير من المخاط (يسمى أيضًا البلغم)

-صفير

لتشخيص مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، والذي يشمل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة ، سيقوم طبيبك بتقييم الأعراض لديك، وطلب تاريخك الصحي الكامل ، وإجراء فحص صحي وفحص نتائج الاختبار.

التاريخ الصحي

سيرغب طبيبك في معرفة ما إذا كنت:

-تدخن أو لديك تاريخ من التدخين

-التعرض للتدخين السلبي أو تلوث الهواء أو المواد الكيميائية أو الغبار

-تعاني من أعراض مثل ضيق التنفس أو السعال المزمن أو وجود إفرازات مخاطية كثيرة

-لديك أفراد من العائلة مصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن

اختبار مرض الانسداد الرئوي المزمن

-قياس التنفس: إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن أو لديك أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن ، فيجب أن يتم اختبارك من خلال قياس التنفس. قياس التنفس هو اختبار بسيط لمدى كفاءة عمل رئتيك. في هذا الاختبار، تقوم بنفخ الهواء في الفم وأنبوب متصل بآلة صغيرة تقيس الماكينة كمية الهواء الذي تنفخه ومدى السرعة التي يمكنك بها نفخه.

يمكن أن يكشف قياس التنفس عن مرض الانسداد الرئوي المزمن قبل ظهور الأعراض قد يستخدم طبيبك أيضًا نتائج الاختبار لمعرفة مدى خطورة مرض الانسداد الرئوي المزمن لديك وللمساعدة في تحديد أهداف العلاج الخاصة بك.

اختبارات أخرى: قد يطلب منك طبيبك أيضًا إجراء أشعة سينية على الصدر أو اختبارات أخرى ، مثل اختبار غازات الدم الشرياني ، والذي يقيس مستوى الأكسجين في دمك يمكن أن يوضح هذا الاختبار مدى قدرة رئتيك على نقل الأكسجين إلى دمك وإزالة ثاني أكسيد الكربون من دمك.