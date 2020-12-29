شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة المعلمين فى بريطانيا إلى قائمة الأولوية حال الموافقة على لقاح أكسفورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب الموافقة على لقاح أكسفورد فى بريطانيا يُعتقد أن الوزراء يخططون لإصلاح النظام الحالى للتطعيم، والذى يركز حاليًا على كبار السن والضعفاء وموظفى دور الرعاية بالإضافة إلى موظفى NHS، لكن السير جيريمى فارار، مدير Wellcome Trust الذى يقدم المشورة للجنة الاستشارية رقم 10 SAGE، حذر من أنه حتى لو قامت بريطانيا بتطعيم مليون مواطن ضد فيروس كورونا فى الأسبوع، فلن تكبح جماح الوباء بحلول فبراير.



ضافة المعلمين الى قائمة الاولية فى اللقاحات ببريطاينا

ووفقا لتقرير جريدة dailymail حذر مستشار حكومي آخر، اليوم، من أنه من غير المرجح أن تحصل المملكة المتحدة على مناعة قطيع ضد كورونا لعدة أشهر، حتى لو تم توسيع العملية المدعومة من الجيش لطرح اللقاح بشكل كبير فى الأيام المقبلة.

وأخبرت مصادر حكومية صحيفة The Mail الليلة الماضية أن المئات من البلديات والمراكز المجتمعية القروية على استعداد للمساعدة فى نشر جرعات أكسفورد / أسترازينيكا للملايين فى أسرع وقت ممكن، حيث جند مدراء الصحة جيشًا من أكثر من 10000 متطوع وطبيب للمساعدة فى إيصال اللقاح.

ويواجه الملايين من البريطانيين الوقوع فى أصعب قيود من الدرجة الرابعة هذا الأسبوع، مع مراجعة المستوى التالى فى 30 ديسمبر وسط تصاعد العدوى ودخول المستشفيات.

ويُعتقد أن الوزراء يخططون لإضافة معلمين وعاملين رئيسيين إلى قائمة أولويات اللقاح أثناء تطلعهم لإعادة الأطفال إلى المدرسة وزيادة عددهم، حسبما ذكرت صحيفة صن.

واعترف وزير التعليم جافين ويليامسون بالفعل أن الوزراء ينظرون فى دفع المعلمين إلى قائمة انتظار اللقاحات، من أجل منع أي تعطيل إضافي للمدارس، التي اضطرت إلى الإغلاق فى الربيع لاحتواء الموجة الأولى من الوباء، وحاليًا يوجد سكان دور رعاية المسنين ومقدمى الرعاية لهم فى مقدمة قائمة الانتظار للحصول على لقاح كورونا.

وهناك آمال فى أن تتم الموافقة على لقاح Oxford / AstraZeneca من قبل المنظمين هذا الأسبوع، حيث يخطط المسئولون للفئات الأكثر ضعفًا فى المملكة المتحدة للحصول على اللقاح بحلول شهر مارس.

وتقول مصادر حكومية إنه تم تحديد ما بين 12 و15 مليون شخص على الأرجح أنهم يحتاجون إلى علاج فى المستشفى، إذا أصيبوا بفيروس كورونا أو كانوا معرضين لخطر الوفاة بسببه.

وبمجرد أن تتلقى هذه المجموعة اللقاح - الذى يأمل بعض المسئولين أن يتحقق بحلول نهاية فبراير - لن تكون هيئة الخدمات الصحية الوطنية معرضة لخطر التغلب عليها إذا انتشر الفيروس بين عدد أكبر من السكان.

من المفهوم أن الخطط جاهزة بالفعل لطرح حقنة أكسفورد / أسترازينيكا فى جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من 4 يناير، ستقترن قاعات القرى والمراكز المجتمعية المحلية بمراكز التطعيم الجماعية داخل أماكن المؤتمرات والملاعب الرياضية، ومن المرجح أن يتم إطلاقها فى الأسبوع الثانى يناير.

ووفقا للتقرير فإن لقاح أكسفورد مهم للغاية لأن المملكة المتحدة لديها وصول مبكر إلى جزء من طلبها المسبق البالغ 100 مليون جرعة، حيث يتم تصنيع لقاح أوكسفورد في المملكة المتحدة ، مما يعني أن التوصيل أسهل ، ويمكن تخزينه في درجات حرارة عادية للثلاجة ، في حين يجب أن يتم الاحتفاظ بضربات Pfizer عند درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر.