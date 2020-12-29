شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: سلالة كورونا الجديدة موجودة فى ألمانيا منذ نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا فى بريطانيا فى وقت سابق من هذا الشهر الدول إلى تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، ومع ذلك، أشار تقرير إلى أن السلالة الجديدة لكورونا، والتى يعتقد أنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70% عن السلالات السابقة، موجودة فى ألمانيا منذ نوفمبر.

واكتشف باحثون فى كلية هانوفر الطبية بألمانيا السلالة الجديدة فى عينات مريض مسن ثبتت إصابته بفيروس كورونا فى نوفمبر تقريبا وتوفى لاحقا، وفقا لتقرير نشرته صحيفة Die Welt اليومية الألمانية الوطنية يوم الاثنين.

ومع ذلك أبلغت ألمانيا رسميًا عن أول حالة معروفة لها من النوع الجديد فى 24 ديسمبر، وقالت وزارة الصحة فى ولاية بادن فورتمبيرج الجنوبية الغربية إن امرأة قادمة من بريطانيا ثبتت إصابتها بالنوع الجديد.

ووفقًا لعلماء بريطانيين فإن السلالة الجديدة لديها 17 طفرة تؤثر على شكل الفيروس، بما فى ذلك بروتين سبايك الذى يعطى اسم عائلة الفيروس التاجى، ويشتبه العلماء فى أن الطفرة الجينية فى بروتين "السنبلة" قد تكون مسئولة عن سهولة انتشار الفيروس بين الناس، كما قال العلماء الذين يتتبعون المتغير إن الطفرات فى الفيروس تجعل من السهل اختراق هذه المداخل، ما يجعل الأطفال عرضة للإصابة بهذا الفيروس مثل البالغين.

وزعم باحثون فى كلية لندن للصحة والطب الاستوائى أن سلالة فيروس كورونا الجديدة معدية بنسبة 56% أكثر من السلالات السابقة، ويمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع، محذرين من أن سلالة الفيروس التاجى الجديدة قد تؤدى إلى المزيد من حالات دخول المستشفيات والوفيات المرتبطة بكورونا فى عام 2021 مقارنة بعام 2020.