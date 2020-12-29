صعود بورصات السعودية ودبي ومصر.. وقطر تواصل الانهيار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صعدت بورصات السعودية ودبي ومصر في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما واصلت بورصة قطر نزيف الخسائر.

أغلقت أسهم السعودية ودبي ومصر على ارتفاع، إذ ربحت أغلب الأسواق في المنطقة شأنها شأن الأسهم العالمية، إذ تضع الآمال في تحفيز أمريكي جديد نهاية قوية للعام بالنسبة للأصول الأعلى مخاطرة.



وصعد النفط مع تحرك الولايات المتحدة نحو زيادة حجم مدفوعات المساعدات المرتبطة بالجائحة، وهو ما يعزز على الأرجح الطلب على الوقود ويحفز النمو الاقتصادي.

غير أن آفاق حزمة المساعدات أبقت على الدولار قرب قاع عامين ونصف العام مع إقبال المستثمرين على المزيد من المخاطرة.

وأغلق المؤشر القياسي السعودي على زيادة 0.4%، إذ ارتفع سهم الاتصالات السعودية بنحو نقطة مئوية.

وربح سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 0.6%، في حين زاد سهم الشركة السعودية للكهرباء 2.5%.

وأغلق مؤشر دبي على ارتفاع 0.4%.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة في صدارة الرابحين على المؤشر القياسي بزيادة 1.9%، في حين تقدم سهم إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي 1.1%.

وارتفع مؤشرا سلطنة عمان والبحرين القياسيان 0.5% لكل منهما.

وكان سهم بنك مسقط، الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية، الرابح الأكبر على المؤشر العماني، إذ ارتفع بأكثر من 1%، في حين تدعم مؤشر البحرين القياسي بزيادة 1.2% لسهم البنك الأهلي المتحد.

وفي قطر، أغلق المؤشر الرئيسي على انخفاض 0.6%، متأثرا بسهم شركة صناعات قطر الذي فقد نقطة مئوية تقريبا.

كما نزل سهما القطاع المالي بنك قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني، إذ خسر كل منهما 0.6%.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7%. وجاءت مكاسب المؤشر بدعم من ارتفاع سهم الشركة الشرقية 3.3%.