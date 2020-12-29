طرق لتعليم الطفل إدارة الأموال في 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:41 مساءً - يريد الآباء أن يكون الطفل ذكيًا وأن يتفوق في كل ما يفعله، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالمال، نادرًا ما يقوم الآباء بتعريف أطفالهم إلى مبادئ التمويل في سن مبكر، لكن القيام بذلك يمكن أن يعدهم للحياة، للوالدين التأثير الأكبر على سلوك الإدارة المالية لأطفالهم ،تعليم الأطفال أساسيات التمويل ليس بالأمر الصعب، دعوهم يفهمون كيفية إجراء معاملات بسيطة أو تحقيق فواتير شهرية، يجب أن يفهموا أن لا شيء مجاني وأن كسب المال ليس بالأمر السهل.

أوضح الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية وتعديل السلوك، تعليم المبادئ المالية الدائمة للأطفال بسهولة، وذلك من خلال بعض النصائح حول كيفية تعليم الأطفال عن المال.

متى يجب أن نكلم الطفل عن المال؟

20 طريقة لتعليم الأطفال عن المال



على الرغم من أنه لم يفت الأوان أبدًا للكلام مع أطفالك عن المال، إلا أنه كلما بدأت مبكرًا ، كان ذلك أفضل. يمكن للأطفال الصغار إتقان جوانب مختلفة من المال بسهولة أكبر. يوصي الخبراء بأن يبدأ الآباء في الحديث عن المال عندما يكون أطفالهم في الصف الثاني أو الثالث، إنهم يعتقدون أن هذا هو العصر الذي يبدأ فيه الأطفال في تعلم مفاهيم رياضية مختلفة، ويمكنهم فهم المعاملات النقدية بشكل أفضل. ومع ذلك ، يمكن للأطفال الأصغر سنًا فهم أساسيات المعاملات، ويمكنك استخدامها للتحدث عن تكلفة منتج، مثل لعبة.

20 طريقة لتعليم الأطفال عن المال

المال

1. استخدم حاوية شفافة لتخزين مدخراتها

في حين أن بنوك الخنازير التقليدية ممتعة وأن نوع "البيت والكلب" المتوفر مؤخرًا رائع، إلا أنها لا تسمح للطفل عادة برؤية الأموال. الأطفال، وخاصة الصغار منهم، لا يفهمون أين ذهبت مدخراتهم بمجرد أن يسقطوا الأموال داخل البنك الخنزير.

استخدم حاويات مصنوعة من البلاستيك الشفاف؛ حتى يتمكن الأطفال من الرؤية من خلالها عندما يسقطون العملات المعدنية أو النقود الورقية.

2. ممارسة الألعاب التي تنطوي على المال

ألعاب مثل Monopoly و Life هي طرق رائعة لتعليم الأطفال عن المال. اجمع عائلتك معًا بعد يوم من العشاء واجعل طفلك يصبح رائد أعمال.

3. إعطاء بدل

أفضل طريقة لتعليم الأطفال عن المال هي منحهم بعض المال لأنفسهم. من المرجح أن يطور الأطفال الذين يديرون الأموال منذ الطفولة المبكرة عادات إدارة مالية جيدة مع تقدمهم في السن. هؤلاء الأطفال لديهم فهم أفضل لمفاهيم توفير المال والإنفاق بحكمة.

يمكنك منح أطفالك مبلغًا ثابتًا كل أسبوع، أو يمكنك "الدفع" لهم للقيام بالأعمال المنزلية.

4. خذهم للتسوق

كل أسرة لها نصيبها من المصاريف الشهرية. يمكنك اصطحاب أطفالك إلى السوبر ماركت لشراء البقالة، أو الذهاب إلى سوق المزارعين لاختيار بعض الخضروات والفواكه الطازجة. أخبري طفلك عن مقدار المال الموجود لديك. ستكون هذه ميزانيتك. يمكنك أيضًا أن تطلب منهم معرفة ما يمكنهم شراؤه بهذا المبلغ.

يمكن للأطفال أيضًا أن يأخذوا زمام المبادرة في العثور على منتجات للبيع لتوفير المزيد من المال. دع طفلك يحمل آلة حاسبة لحساب وتتبع الأموال التي تم إنفاقها والمبلغ المدخر.

5. شجع طفلك على الادخار

لقد قدمت لطفلك حصالة على شكل حيوان أو حاوية لتخزين مدخراته. ومع ذلك، ما لم يكن هناك هدف، فإن توفير المال ليس أمرًا جذابًا للأطفال. حدد هدفًا صغيرًا كل شهر وكافئهم بأموال إضافية لتشجيعهم على الادخار.

تأكد من التحدث إلى أطفالك في كل خطوة ودعهم يقررون كيفية استخدام الأموال المستلمة. إذا كان لديك أكثر من طفل، يمكنك أيضًا إجراء منافسة ودية بينهم.

إدارة المال

6. ساعدهم على تجنب الشراء المتهور

كل طفل لديه ضعف في اللعب. قد يدخرون من أجل شخصية مجسمة، لكن في اللحظة التي يرون فيها سيارة السباق في متجر ألعاب، قرروا إنفاق مدخراتهم عليها. هذا السلوك شائع جدًا عند البالغين أيضًا. إن كبح هذا السلوك صعب؛ مرات عديدة، قد يؤدي قول "لا" للعبة في المتجر إلى انهيار ملحمي. لكن كن صبوراً وحافظ على حوارك نشطاً.

تحدث معهم حول كيف أن الشراء الدافع سيجعلهم يغوصون في مخزونهم من أجل شيء لديهم بالفعل أو لا يريدونه حقًا. في المقابل، سيؤخرهم ذلك من تحقيق هدفهم في شراء ما يحتاجون إليه.

7. اصطحب أطفالك إلى البنك

اجمع الأموال التي وفرها أطفالك، ثم اصطحبهم إلى البنك لإيداع الأموال. افتح حسابًا وقم بإيداع الأموال باسمه. هذه هي الطريقة المثالية لتعليم الأطفال المعاملات المالية المعقدة. يمكنك أيضًا أن تشرح لهم أنه في حساب التوفير، ستزداد أموالهم، وليس في البنك الخنزير. يمكن أن يوفر امتلاك حساب مصرفي لطفلك دفتر مرور، وتذكيره جسديًا وبصريًا بالمبلغ المالي الذي لديه.

8. تشغيل "Let's go shopping"

رتب العناصر التي تجدها في المنزل تمامًا كما هو الحال في السوبر ماركت وحدد الأسعار لها. امنح طفلك مبلغًا معينًا. اطلب منهم شراء أكبر عدد ممكن من العناصر في حدود ميزانيتهم. هذا تمرين جيد لطفلك لفهم مقدار الميزانية المطلوبة عند التسوق.

20 طريقة لتعليم الأطفال عن المال

9. تحدث إلى طفلك عن الصدقة

المدخرات لا تقل أهمية عن العطاء. علم أطفالك اللطف من خلال التحدث عن مساعدة الأشخاص الأقل حظًا منا. اصنع صندوقًا خيريًا أو جرة تبرعات حيث يمكن لطفلك تخصيص مبلغ معين للأنشطة الخيرية كل شهر. يمكنهم تحديد المؤسسة الخيرية التي يريدون التبرع لها. هذه طريقة رائعة لجعل طفلك متواضعًا ورحيمًا وممتنًا.

10. اختصر وقت مشاهدة التلفزيون لأطفالك

هناك إعلانات تلفزيونية مصممة لجذب انتباه الأطفال. يجد الآباء صعوبة في مقاومة تأثير هذه الإعلانات. تخيل تأثيرها على الطفل. سيرى الأطفال إعلانات المشروبات الصحية التي تجعلهم "أقوى" أو معجون الأسنان الذي يأتي مع الألعاب. إنهم ينجذبون بشكل طبيعي إلى الإعلانات ويريدون امتلاكها. يمكن أن يضمن تقليل وقت التلفزيون عدم رؤيتهم لعدد كبير جدًا من الإعلانات، وبالتالي لا يرغبون في شراء أشياء لا يحتاجون إليها.

11. شرح بطاقات الائتمان والصراف الآلي

على الرغم من أن الأطفال قد يجدون صعوبة في فهم كيفية عمل بطاقات الائتمان، إلا أنه يمكنك إخبارهم أن الدفع ببطاقة الائتمان يتطلب منك دفع المزيد من المال (من خلال الفائدة) للبنك. سيتفهم الأطفال في سن ما قبل المدرسة والأطفال الصغار بشكل أفضل عند استخدام بطاقة الصراف الآلي لسحب الأموال. لكنهم لن يعرفوا من أين يأتي المال. ابدأ في مناقشة كيف تفرض شركات بطاقات الائتمان فائدة على كل دفعة وكيف تعمل بطاقات الصراف الآلي. هذه طريقة سهلة لتعليم أطفالك كيفية التعامل مع أموالهم بعناية وإنشاء عادات ائتمانية جيدة عندما يكبرون.

12. ساعد أطفالك على وضع ميزانية لأموالهم

قد يدخر طفلك مصروف الجيب لشراء الألعاب. لكن لديهم أيضًا مسؤوليات أخرى. إذا كان هناك عيد ميلاد لصديق مقرب، فقد يكون مرتبكًا بشأن المبلغ الذي ينفقه على شراء هدية. بدون إشراف ، يمكنهم إهدار كل مدخراتهم في عملية شراء واحدة. اجلس مع أطفالك وخطط للمبلغ الذي يمكنهم إنفاقه. سيساعدهم هذا على اتخاذ قرارات مالية حكيمة. يمكنك أيضًا تعريفهم على مواقع التجارة الإلكترونية لمعرفة الفرق بين أسعار التجزئة وأسعار السلع عبر الإنترنت.

13. قل لأطفالك أن يخمنوا السعر

هذه لعبة شبيهة بلعبة "السعر مناسب". اكتب قائمة بالمنتجات أو الخدمات التي تستخدمها في منزلك ودع أطفالك يخمنون تكلفتها. يمكنك كتابة أشياء مثل:

تذاكر الفيلم

زجاجة مربى

فواتير المحمول

تأجير

سيارة

هذه لعبة تمنح أطفالك منظور كل منتج أو خدمة من حيث قيمتها.

تعلم الاطفال قيمة المال

14. قارن المنتجات

هذه التقنية التعليمية حول المال فعالة لطلاب الصف المتوسط. سيعرف الأطفال المعاملات النقدية وقيمة العملة. يمكنهم أيضًا فهم الجوانب الرياضية للمعاملة بشكل أفضل. إذا ادخر أطفالك نقودًا للبند أ ، ولكنهم تشتت انتباههم بسبب العنصر ب، فيمكنك إخبارهم بأنهم إذا اشتروا ب، فلن يتبقى لديهم ما يكفي من المال لشراء أ. سيكونون قادرين على موازنة هذه الخيارات وفهم النتائج .

15. العب ألعاب النقود على الإنترنت

يمكن للأطفال لعب العديد من الألعاب عبر الإنترنت؛ للتعرف على الاستخدامات المختلفة للمال. وفقًا لمستوى فهمهم وعمرهم، اختر الألعاب التي يمكن أن تساعد في تعليم إدارة الأموال للأطفال.

16. اجعل أطفالك يشاهدون فيديوهات المال

قد لا تصدق ذلك، ولكن هناك مقاطع فيديو مالية للأطفال على YouTube. تناقش مقاطع الفيديو هذه أهمية المال واستخداماته المختلفة. أفضل جزء في مقاطع الفيديو هذه هو أنها قصيرة وتفاعلية بما يكفي لجذب انتباه طفلك. إذا كان أطفالك يقضون وقتًا أمام الشاشة، فضع أحد مقاطع الفيديو هذه في قائمة التشغيل.

17. اذهب إلى ساحة البيع

تعتبر مبيعات الفناء طريقة رائعة للحصول على ما كنت ترغب دائمًا في شرائه. يعد هذا أيضًا وقتًا جيدًا لتعليم أطفالك كيفية عمل المال. أظهر لهم فوائد شراء منتجات عالية الجودة مستعملة لتوفير المال. يمكنك حتى أن تطلب منهم المساومة وشراء المنتجات بسعر أفضل.

18.خطة عطلة

يعد التخطيط لقضاء إجازة من أكثر العمليات التي تتطلب الكثير من الوقت والمال بالنسبة للأسرة. يمكنك استغلال هذه الفرصة لتعليم أطفالك عن المال. اطلب منهم الاستفسار عن جميع جوانب السفر، مثل السيارة والحافلة والطيران والموتيلات. اطلب منهم التحقق من مواقع تخطيط السفر المختلفة ووضع خطط بناءً على الميزانية. أظهر لهم الفرق بين السفر الجوي وأنماط السفر الأخرى. حتى إذا كنت تسافر بالطائرة، فهناك أسعار مختلفة في أوقات مختلفة. يمكنك إنشاء جدول بيانات تخطيط العطلة لإدخال أفكارك ومراجعتها.

19. اصنع قائمة أمنيات

لدى العديد من الآباء قواعد لشراء الألعاب أو الألعاب لأطفالهم. يشترون في عيد الميلاد وأعياد الميلاد. يمكنك وضع قواعد مماثلة. اطلب من أطفالك سرد ما يريدون، ثم قم بفرزها وفقًا لما يحتاجون إليه أكثر. سيعلم هذا أطفالك تحديد أولويات احتياجاتهم ووضع ميزانية لاستيعاب هذه المتطلبات.

20. القيادة بالقدوة

يلاحظ الأطفال دائمًا ما تفعله. إذا كنت تميل إلى التبذير وتكديس الأشياء التي لا تحتاجها ، فقد يفعل الأطفال نفس الشيء في النهاية. إذا ركزت على الأشياء التي تحتاجها وشرائها من الأماكن التي يمكنك توفير المال فيها، فإن أطفالك سيفعلون الشيء نفسه. أنت مسؤول عن أن تكون قدوة حسنة لأطفالك.

تبدأ القيم المالية الجيدة في وقت مبكر جدًا ، وفي كثير من الحالات ، تتماسك مع نموها. بصفتك أحد الوالدين ، تعد قضية المال من أفضل الموضوعات التي يجب تقديمها لطفلك. يمكن أن يكون لتعليم الأطفال المبادئ المالية تأثير كبير على مستقبلهم. من الأفضل دائمًا أن يرتكب أطفالك أخطاء كأطفال ومراهقين مما لو كانوا بالغين ذوي نفقات أعلى.