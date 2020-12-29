ماذا تفعلين وتتجنبين في الرضاعة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:41 مساءً -

الرضاعة الطبيعية تتطلب عوامل مهمة لإتمام نجاحها، فعلى الأم المرضعة أن تعتني بغذائها ونومها وحالتها النفسية، فكل هذه الأمور تؤثر على جودة حليبها وبالتالي تؤثر على المولود. الرضاعة الطبيعية تتطلب أيضا الوقت لتتعلم الأم والمولود معا الطريقة الصحيحة لإتمامها خاصة في الأيام الأولى، لذا اختصرنا لك بعض النقاط الأساسية والمهمة والمقدمة من الخدمات الصحية البريطانية والتي تنصحك بما تفعلين وما تتجنبين فعله عند رضاعة مولودك.

نقاط افعليها

- اختاري مضخة الثدي والتي تساعد على سحب الحليب على أن تكون مناسبة لك، فقد تفضلين المضخة اليدوية أو الإلكترونية، أو ربما تفضلين سحب الحليب عن طريق عصر الثدي. عليك اختيار ما يناسبك أنت وليس ما هو الأفضل.

مضخة الثدي

- تأكدي من نظافتك ونظافة المعدات التي تستخدمينها.

- اختاري مكانا مريحا للجلوس فأنت ستجلسين لمدة لا تقل عن النصف ساعة لذا عليك أن تشعري بالراحة.

اشعري بالراحة

- كوني صبورة ولا تقارني نفسك بغيرك من الأمهات المرضعات فكل أم تختلف عن غيرها. حاولي أن تتعرفي على الوقت الأمثل لك للرضاعة والطريقة المناسبة لك كي تنجحي في إرضاع طفلك.

نقاط تجنبيها

- الجلوس في مكان غير مريح وصاخب.

- رضاعة الطفل وأنت تشعرين بالتوتر والقلق.

لا تتوتري

- خلط الحليب القديم مع الجديد.

- البدء بضخ حليب الثدي قبل الولادة.

- استخدامك للعطور القوية.