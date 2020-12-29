تفسير أحلام الحامل في 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:41 مساءً - عزيزتي الحامل ، إذا كنت ستضعين حملك خلال العام الجديد2021، فأنت سوف تحصلين على تفسيرات جميلة لأحلامك ومناماتك حسبما أوردها مفسر الأحلام ابن سيرين، وعليك متابعة بعضها، ونأمل أن نكون قد وفقت "الخليج 365 وطفلك" في جمعها، لتنقل لك التفاؤل والبشر خلال العام القادم الذي سيهل علينا بعد أيام فتابعي معنا كالآتي.

حلم الحامل بالمخاض في وجود أمها

حلم الولادة

في حال حلمت أنك تلدين وأمك إلى جوارك، وكانت ولادتك سهلة وميسرة فمعنى ذلك أنك سوف تضعين بنتاً، يا جهزي لها اسماً ميزاً.

تفسير حلم الحامل بالذهب

حلم الذهب

لو رأيت الذهب في منامك فسوف تضعين بنتاً.

تفسير حلم الحامل بأخيها

الأخ يعني الولد

في حال رأيت أخيك في المنام أو عقاله أو أي شيء يخصه، فسوف تضعين ولداً.

تفسير حلم الحامل بالدورة الشهرية

الحلم بالدورة الشهرية

في حال رأيت أن الدورة الشهرية قد أتت رغم حملك، فمعنى ذلك أنك سوف تضعين مولوداُ عكس ما تتمنين، فلو كنت تريدين ولداً فسوف تضعين بنتاً.

تفسير حلم الحامل بالزواج مرة ثانية

حلم الزفاف

في حال رأت الحامل نفسها تتزوج زوجها مرة أخرى، فسوف تضع مولوداً ذكراً.

تفسير حلم الحامل بالتفاح

حلم التفاح

في حال رأت الحامل سلة مليئة بالتفاح، فسوف تضع ولداً.

تفسير حلم الحامل بالتمر

التمر

في حال حلم الحامل بالتمر، فسوف تضع بنتاً.

تفسير حلم الحامل بالرضاعة

حلم الرضاعة

في حال حلمت الحامل بأنها ترضع مولوداً، فهذا يعني سلامتها وسلامة مولودها القادم.

والآن عزيزتي الحامل أتركي لنا أحلامك في المربع أدناه، وسوف يفسرها لك خبراء الخليج 365.