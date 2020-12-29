كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:41 مساءً - تأخر المشي عند الاطفال يصبح مشكلة في حالات معينة، ولا داعي للقلق في حالات أخرى، ولذلك يجب على كل أم أن تعرف متى عليها القلق في حال تأخر المشي عند طفلها؟، ولذلك أيضاً التقت " الخليج 365" بطبيب الأطفال أحمد القادري، إستشاري طب الأطفال وحيث أشار إلى الآتي بخصوص مشي الطفل. السن المتوقعة لمشي الطفل انتظري حتى سن سنة ونصف يتوقع أن يمشي الطفل في سن تسعة اشهر.

ويتوقع أن يمشي بعد عمر السنة.

ويمكن ان يمشي في سن ستة عشر شهراً.

وعلى الأم عدم المقارنة بين طفلها وأي طفل آخر، فكل طفل له ظروفه الصحية وبنيته الخاصة. تأخر المشي عند طفلها دربيه على المشي يمكن أن تقلق في حال كان طفلها قد اصبح في سن سنة ونصف لم يمشي أو تبدو منه بوادر المشي مثل الوقوف بدون مساعدة.

يمكن أن تنتظر الأم حتى سن سنتين ثم تقوم بعرض طفلها على طبيب العظام في حال تأخر مشيه.

على طبيب العظام فحص الحوض والساقين عند الطفل.

وعلى الطبيب طلب تحاليل خاصة بنسبة فيتامين دال، ونسبة الكالسيوم عند الطفل.

علاج تأخر المشي عند الطفل قد يخاف من المشي قد يكون لدى الطفل تشوهاً في عظام الحوض.

وقد يعاني الطفل من القدم المخلبية كما هو متعارف عليها، مما يعيق مشيه، وكل هذه الأمور يقوم الطبيب بفحصها.

نقص فيتامين دال هو السبب الأساسي لتأخر مشي الطفل.

وكذلك سوء التغذية بوجه عام وعدم تعريض الطفل لأشعة الشمس.

عدم قيام الأم بتمرين الطفل على المشي يؤخر من السن التي يمشي فيها الطفل، فيجب الامساك بيديه وتدريبه على المشي.

خوف الطفل من المشي ويجب على الأم تشجيعه وتدريبه.

يجب أن يحصل على جرعات من فيتامين دال منذ سن الشهرين وتحت اشراف الطبيب.

كانت هذه تفاصيل خبر متى تقلقين من تأخر المشي عند طفلك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.