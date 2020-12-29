أغنى 15 طفلاً ومراهقاً في العالم في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:41 مساءً - قد لا يصدق الكثيرون أن الجهد الشخصي أو الإنجازات أو الجوائز، تقف وراء ثروات أغنى أطفال العالم، رغم أن أغلبهم يعتمد على ميراث الوالدين، الذين جمعوا ثروتهم من خلال المهنة أو الفن أو الأعمال التجارية أو ما ورثوه أيضاً من عائلاتهم.

مع قدوم العام 2021 نشر موقع https://www.tuko.co.ke قائمة بأغنى 15 من أطفال العالم، ومراهقي العالم من أصحاب المليارات والملايين.

1. الأمير جورج ألكسندر لويس

تقدر ثروته بـ مليار دولار

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ولد الأمير جورج في 22 يوليو 2013 ، ويعرف أيضًا باسم الأمير جورج أمير كامبريدج ، وهو أغنى طفل في العالم. وعلى رأس القائمة. ثروته هي نتيجة ولادته في عائلة ملكية. الأمير جورج هو الابن البكر للأمير ويليام دوق كامبريدج، ووالدته كيت ميدلتون.

2 – فوبي آدل جيتس

تقدر ثروتها بـ مليار دولار

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هي وجه لا يحب الترويج لنفسه، ربما كان ذلك بفضل والديها بيل وميليندا غيتس اللذين يفضلان الحياة بعيداً عن فكرة النجومية، ورغم عدم توافر الكثير من المعلومات عنها، إلا أنها تكون ثاني أكبر مستفيد من ثروة والديها، وسترث أكثر من مليار دولار عندما يتنازلون عنها.

3. بلو لفي كارتر

تقدر ثروتها بـ مليار دولار

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هي ابنة عائلة الهيب هوب الأكثر شهرة حول العالم ، بيونسيه وجاي زي. يُعتقد أن ثروتها تتجاوز مليار دولار وتستمر في النمو. لكن إذا حسبنا المقتنيات الشخصية والعقارات والأصول، التي سترثها بعد وفاة والديها، ستتجاوز ثروتها ذلك بكثير.

4 - سوري كروز

تقدر ثروتها بـ 800 مليون دولار

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هي من بين أغنى الأطفال في العالم بفضل والديها الثريين، توم كروز وكاتي هولمز. بالإضافة إلى ثروتها، فهي تتمتع أيضًا بمتابعة هائلة على وسائل التواصل الاجتماعي مع المصورين وغيرها من ماركات الأزياء الشهيرة على حسابها على Instagram.

5 - نوكس جولي بيت، وفيفيان جولي بيت

تقدر ثروتهما بـ 200 مليون دولار

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هما التوأمان من المشاهير براد بيت وأنجلينا جولي. بدأت ثروة التوائم منذ بيع صورهما الأولى بمبلغ ضخم قدره مليون دولار ما يجعلها أغلى صورة طفل تم بيعها حتى الآن. ومعظم ثروتهما تُعزى إلى العمل الشاق لوالديهما.

6 إيما ومكسميليان مونز

تقدر ثروتهما بـ 200 مليون دولار

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هما من أغنى التوائم ، بفضل مكانة والديهما المشهورة مارك أنتوني وجينيفر لوبيز. منذ اليوم الأول للولادة ، كانت العدسات الإعلامية تتابع تطوراتها وأثارت اهتمام المعجبين.

7. دانيلين بيركهيد

تقدر ثروتها بـ 59 مليون دولار

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حصلت على ثروتها بفضل الميراث الذي حصلت عليه بعد وفاة والدتها ، عارضة الأزياء والممثلة الأميركية، آنا نيكول سميث. التي توفيت بجرعة زائدة من المخدرات.. تركت وراءها تركة وابنتها دانيلين. بشكل افتراضي ، أصبحت بيركهيد الصغيرة وريثة ثروة والدتها ودخلت في قائمة المليونيرات.

8 - نيك داليسيسو

تقدر ثروته بـ 30 مليون دولار

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هو مليونير عصامي من المملكة المتحدة. أسس شركة برمجة الكمبيوتر عندما كان عمره بالكاد 15 عامًا. اخترع نيك Summly ، وهو تطبيق iOS بيع لاحقًا بحوالي 30 مليون دولار لشركة التكنولوجيا العملاقة Yahoo.

حصل على لقب "مبتكر العام" من قبل صحيفة Wallstreet Journal وظهر في قائمة المراهقين الأكثر تأثيرًا في العالم لمجلة Time.. يتابع حاليًا علوم الكمبيوتر والفلسفة في كلية هيرتفورد بجامعة أكسفوورد.

9. أبيجيل برسلين

تقدر ثروتها بـ 12 مليون دولار

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مغنية وممثلة أمريكية بدأت حياتها المهنية في سن مبكرة من 3 سنوات. وقد عززت من أدائها من خلال تمثيلها في الدراما الكوميدية "Little Miss Sunshine" ، والتي حققت نجاحًا تجاريًا كبيرًا وحصدت لها الملايين. تم ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة مساعدة ونقابة تمثيل الشاشة.

10 – جادن سميث

تقدر ثروته بـ 8ملايين دولار

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هو ابن ويل سميث ، يسير على خطى والده. ظهر لأول مرة في التمثيل في عام 2006 عندما تم اختياره للعب دور في فيلم The Pursuit of Happyness إلى جانب والده. حصل على جائزة MTV لأدائه الرائع في هذا الفيلم.

11 - راجيف روباريليا

تقدر ثروته بـ 5 ملايين دولار

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هو ابن أغنى رجل في أوغندا، راجيف سودهير روباريليا. على الرغم من وضعه في قائمة أغنى الأطفال بين الأغنياء، وهو يدرس في جامعة ريجنت بلندن في العلوم المالية والمصرفية. عرّضه والده لأقسى الظروف من خلال رحلة تكوين الثروة إلى أن يصبح الشخص الذي أصبح عليه. حتى الآن ، هو أغنى طفل في أفريقيا.

12. إيل فانينغ

تقدر ثروته بـ5 ملايين دولار

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تم تصنيفها في قائمة أغنى الأطفال في العالم بعد أن بلغت صافي ثروتها 5 ملايين دولار. ظهرت إيل في التمثيل لأول مرة في عام 2001 عندما تم اختيارها لتلعب دورًا في المسلسل ، وقد جاءت انطلاقتها عندما حصلت على دور في فيلم Super 8 ، والذي نال الكثير من الثناء عليها من كل من المعجبين والنقاد.

13 – ويلو سميث

تقدر ثروتها بـ 5 ملايين دولار

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هي الابنة الصغرى للممثل ويل سميث، مغنية وكاتبة أغانٍ ومنتجة وممثلة أمريكية. اشتهرت Willow بأغنية "Whip My Hair" في عام 2010 وظلت منذ ذلك الحين في دائرة الضوء. في عام 2011 ، أصبحت أصغر فنانة على الإطلاق توقع على شركة Jay-Z ، Roc Nation. سعت أيضًا إلى مهنة التمثيل.

14 - كودي سيمبسون

تقدر ثروته بـ 4.6 مليون دولار

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هو أسترالي مغنٍ وكاتب أغانٍ وممثل ينحدر من جولد كوست ، كوينزلاند. منذ بدايته ، أصدر ثلاثة ألبومات إستديو فردية: Paradise وSurfers Paradise وFree. وقد سجل سابقًا في شركة التسجيلات الأمريكية، أتلانتيك ريكوردز.

15 ريكو رودريغيز

تقدر ثروته بـ 4 ملايين دولار

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ممثل أميركي برز في عام 2009 عندما تم اختياره ليلعب دور ماني ديلجادو في برنامج ABC الناجح بعنوان Modern Family.. ثم ظهر في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الشهيرة مثل Name is Earl في عام 2012 كتب كتابًا بعنوان "دروس الحياة في ريل".