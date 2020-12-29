شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرّف على أعراض وطرق علاج التهاب «العصب السابع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أعراض الإصابة بشلل الوجه النصفي أو ما يعرف بـ”التهاب العصب السابع”، وهو عبارة عن ضعف مفاجئ في عضلات الوجه.

وأضافت في “أنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع”تويتر” أن المرض يجعل نصف الوجه يبدو مرتخياً، ويؤدي إلى خلل في تعبيرات الوجه الحركية، ومن أعراضه ارتخاء في عضلات الوجه، وعدم القدرة على التحكم في اللعاب، وصعوبة في إظهار التعابير مثل إغلاق العين أو التبسم.

ولفتت إلى أن شخصا واحدا ما بين 50 ألف شخص يتعرض تقريباً للإصابة بالتهاب العصب السابع، ويتم علاج هذا المرض من خلال الأدوية والجراحة والعلاج الطبيعي، ونمط الحياة والعلاجات المنزلية.