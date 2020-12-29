حمى الخنازير الأفريقية تهدد كوريا الجنوبية بخطر "كبير جدا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وزارة الزراعة بكوريا الجنوبية أن هناك خطرا "كبيرا جدا" من انتشار حمى الخنازير الأفريقية من حدود البلاد الشمالية حتى مزارع الخنازير.

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، الثلاثاء، فإن هناك احتمالا كبيرا أن تتجه الخنازير البرية جنوبا بصورة أكبر بسبب موسم التكاثر خلال الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني، مما يثير مخاوف بشأن انتشار حمى الخنازير الأفريقية.



وسيتم اعتبار مزارع الخنازير التي تقع على بعد 3 كيلومترات من حالات الإصابة المؤكدة "خطيرة"، وسيتم تطبيق إجراءات إضافية.

وذكرت "بلومبرج" أن كوريا الجنوبية تقوم أيضا بإضافة أسوار لتقييد حركة الخنازير البرية، ونشر المزيد من الجنود لتحديد مواقع الخنازير المصابة.