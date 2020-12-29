4 وفيات و437 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بتسجيل 437 إصابة جديدة و4 وفيات، وشفاء 649 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، الثلاثاء، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 201 إصابة و611 حالة شفاء، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.







وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 99 ألفًا و350 شخصا، بينهم 27 ألفًا و494 حالة نشطة، ووفاة 1444 شخصًا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.