باكستان تسجل أول 3 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤولون في باكستان، الثلاثاء، تسجيل البلاد أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا.

وتم تأكيد إصابة ما لا يقل عن 3 حالات بالسلالة الجديدة في إقليم السند جنوبي البلاد، وكان المرضى الثلاثة عادوا مؤخرا من بريطانيا.



ومن جانبه، قال ميران يوسف، المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند، إن "العينات التي تم أخذها من 3 عائدين من المملكة المتحدة، تُظهر تطابقا بنسبة 95% مع سلالة فيروس كورونا الجديدة (القادمة) من المملكة المتحدة".

وأكدت وزارة الصحة أنه قد تم أخذ 12 عينة من أشخاص عادوا من بريطانيا من أجل القيام بالتنميط الجيني، جاءت 6 منها إيجابية، وأظهرت 3 منها السلالة الجديدة للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 في المرحلة الأولى، ومن المقرر أن تخضع هذه العينات لمرحلة أخرى من التنميط الجيني.

وقال المتحدث إنه في نفس الوقت، يتم تعقب المخالطين لهؤلاء المرضى، كما يتم عزل المخالطين لهم.

وكانت باكستان قررت، الإثنين، تمديد القيود المفروضة على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بسبب مخاوف من السلالة الجديدة شديدة العدوى حتى يوم الإثنين المقبل.