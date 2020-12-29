شكرا لقرائتكم خبر عن «نشرة التكنولوجيا»: 3 تحديثات جديدة في واتساب.. وسامسونج تستغنى عن الشواحن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأحداث المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عدة تحديثات، من خلال إعلان بعض الشركات المنتجة للتطبيقات الأكثر استخدامًا في دول مختلفة، وكذلك الشركات المنتجة للهواتف الذكية الأكثر شعبية عن آخر مستجداتها. «المصري اليوم» يرصد آخر مستجدات التكنولوجيا.

سامسونج وXiamo تتخلصان من أجهزة الشحن مع الهواتف الذكية الجديدة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi Lei Jun أن هاتف Mi 11 سيأتي بدون شاحن، كما أشارت سامسونج إلى أن جهاز Galaxy S21 الذي ستم إصداره، خلال يناير المقبل، لن يصدر معه شاحن، بحسب صحيفة «ديلي ميل البريطانية».

وتأتي هذه القرارات بعد بضعة أشهر فقط من سخرية سامسونج من شركة آبل بسبب إعلان الأخيرة أن هاتف آيفون 12 وجميع الإصدارات المستقبلية ستشحن بدون أجهزة شحن. حيث استغلت شركة Samsung وشركة Xiaomi الصينية لصناعة الهواتف الذكية الفرصة للسخرية منها، ولكن سامسونج قامت بحذف جميع المنشورات الساخرة من صفحاتها الرسمية بموقع فيس بوك.

واتساب تضيف 3 تحديثات خلال 2021

قالت وكالة أنباء «رويترز» إن تطبيق واتساب سيطلق ثلاث تحديثات، لمستخدميه مع مطلع عام 2021. من المنتظر أن يطلق التطبيق مكالمات الصوت والفيديو على نسخة سطح المكتب من «WhatsApp Web»، مع ملاحظة أن واتساب يوفر هذه الميزة حاليًا لمستخدمي الأجهزة المحمولة فقط.

كما سيتم تسهيل عملية مشاركة الصور والفيديوهات، من خلال إضافة إمكانية لصق الصور ومقاطع الفيديو مباشرةً في شريط الدردشة.

أما الميزة الثالثة فتتعلق بسياسة الخصوصية، حيث سيُطلب من مستخدمي واتساب الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة للتطبيق في عام 2021.

وبحسب ما كشفه موقع «WABetaInfo»، من المتوقع أن يتم إضافة هذه التحديثات اعتبارًا من 8 فبراير.

شركة oppo تعلن عن هاتف متطور لشبكات 5G

كشفت شركة Oppo عن هاتف Reno5 Pro، والذي طورته ليكون متاحًا من أفضل الهواتف المحمولة للعمل مع شبكات 5G.

وفقًا لموقع «روسيا اليوم»، تم إضافة هيكل مقاوم للماء والغبار للهاتف الجديد، كما سيكون محاط بإطار متين من الألومينيوم وواجهاته محمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

كما تم تزيد الهاتف الجديد بنظام تشغيل، Android 11، وبطارية بسعة 4500 ميلي آمبير، بالإضافة إلى أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.