شكرا لقرائتكم إيلون ماسك تمهيداً لاستيطانه.. ماسك: اقتصاد المريخ سيقوم على العملة الرقمية! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال إيلون ماسك، مؤسس "تسلا" والرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، إن العملة الرقمية قد تكون أساس الاقتصاد المستقبلي على كوكب المريخ.

ويأمل الملياردير التكنولوجي، وهو أحد مؤسسي عملاق المدفوعات عبر الإنترنت PayPal، في إرسال أول مجموعة بشرية إلى المريخ في أوائل عام 2024، بهدف نهائي هو إنشاء "مدينة مكتفية ذاتياً على سطح المريخ في أقرب وقت ممكن".

ورداً على تدوينات في Twitter بدأها الباحث في الذكاء الاصطناعي ليكس فريدمان، وافق ماسك على فكرة أن "اقتصاد المريخ سيعمل على العملات المشفرة"، مقترحاً أن تكون العملة المشفرة الجديدة Dogecoin أو Marscoin.

وتأسس مشروع Marscoin في عام 2014 حيث شهد ارتفاعًا وجيزًا في شعبيته خلال موجة الصعود في سوق العملات الرقمية في أواخر 2017، لكنه انجرف منذ ذلك الحين نحو الغموض. وتبلغ القيمة السوقية للعملة البديلة حاليًا أقل من 100000 دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وقد تكون عملة Dogecoin مرشحاً أكثر ترجيحاً، نظراً لأنها لا تزال تتمتع بشعبية كبيرة وتشارك "بيتكوين" في العديد من السمات اللامركزية.

في الأسبوع الماضي، ارتفع سعر Dogecoin بأكثر من الثلث بعد أن غيّر ماسك سيرته الذاتية على تويتر إلى "الرئيس التنفيذي السابق لـ Dogecoin" وغرد: "كلمة واحدة: Doge".

حلم المريخ

تحدث مؤسس SpaceX مراراً وتكراراً عن طموحه بالسفر إلى المريخ، وأمر في وقت سابق من هذا العام الموظفين بتسريع تطوير صاروخ Starship من الجيل التالي.

وقد تم إجراء اختبار طيران بطول 12.5 كم لنموذج أولي لـ Starship في وقت سابق من هذا الشهر، مع خطط لبناء أسطول من المركبات الفضائية قوامه 1000 فرد، كل واحدة قادرة على حمل ما يصل إلى 100 شخص.

لكن شركة SpaceX أثارت جدلاً في أكتوبر بعد أن صرحت بأنها لن تعترف بالقانون الدولي على سطح المريخ، وبدلاً من ذلك تلتزم بمجموعة من "مبادئ الحكم الذاتي".

كوكب حر!

وفقًا لشروط خدمة مشروع Starlink للإنترنت التابع لشركة SpaceX، فإن أي مستوطنات مستقبلية على الكوكب الأحمر "تعترف بالمريخ على أنه كوكب حر"، مضيفًا أنه "لا توجد حكومة قائمة على الأرض لديها سلطة أو سيادة على أنشطة المريخ"، وفقاً لصحيفة "الإندبندنت".

ونصت الشروط على ما يلي: "ستتم تسوية النزاعات من خلال مبادئ الحكم الذاتي، المنشأة بحسن نية، في وقت تسوية المريخ".

ولم يتضح بعد ما يمكن أن تكون عليه هذه المبادئ، على الرغم من أن ماسك قد ألمح سابقاً إلى أن تفضيله لحكومة المريخ سيكون على أساس الديمقراطية المباشرة.

وقال في مقابلة عام 2016: "سيكون الناس هم الذين يصوتون مباشرة على القضايا"، مشيراً إلى أن "احتمالية الفساد تتضاءل بشكل كبير في الديمقراطية المباشرة مقابل الديمقراطية التمثيلية".

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن محامين أن أي دستور خاص بالمريخ سيظل خاضعًا لمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1957، والتي تنص على أن "الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، لا يخضع للتملك القومي بدعوى السيادة أو عن طريق الاستخدام أو الاحتلال أو بأي وسيلة أخرى".